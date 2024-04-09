Мостовой поделился ожиданиями от матча «Реал» — «Манчестер Сити»: «Тягомотина будет»

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сказал, что не ждет феерии от первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал» – «Манчестер Сити».

«Для меня небольшими фаворитами являются мадридцы, так как первый матч пройдет в Испании. Вторая игра будет уже в Англии. Не жду какого-то веселья.

«Сити» держит мяч, «Реал» тоже это умеет. У одних надежда на Винисиуса, который убежит; у вторых – на Холанда, который затопчет и пробьет. Не жду феерии, кажется, тягомотина будет. Тем более, «Сити» выиграл последнюю Лигу чемпионов, команда уже понимает, как можно победить в этом турнире», – сказал Мостовой.