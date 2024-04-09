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    • Мостовой поделился ожиданиями от матча «Реал» — «Манчестер Сити»: «Тягомотина будет»

    Мостовой поделился ожиданиями от матча «Реал» — «Манчестер Сити»: «Тягомотина будет»

    Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сказал, что не ждет феерии от первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал»«Манчестер Сити».

    «Для меня небольшими фаворитами являются мадридцы, так как первый матч пройдет в Испании. Вторая игра будет уже в Англии. Не жду какого-то веселья.

    «Сити» держит мяч, «Реал» тоже это умеет. У одних надежда на Винисиуса, который убежит; у вторых – на Холанда, который затопчет и пробьет. Не жду феерии, кажется, тягомотина будет. Тем более, «Сити» выиграл последнюю Лигу чемпионов, команда уже понимает, как можно победить в этом турнире», – сказал Мостовой.

    • Игра состоится сегодня и начнется в 22:00 мск.
    • Ответная встреча состоится 17 апреля.

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    Источник: Betonmobile

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    Сегодня, 11:49
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    Комментарии (1)
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    СпорЦмен
    1712653190
    Сити пройдет Реал. Слишком он силен, Гвардиола.
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