Петржела сказал, когда «Зенит» убьет интригу в РПЛ

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела заявил, что матч с «Краснодаром» станет ключевым для чемпионской гонки в РПЛ.

«Динамо» будет бороться за чемпионство в следующем сезоне. Сейчас их максимум – третье место. Команда Лички выбыла из чемпионской гонки.

Следующим станет «Краснодар». В очном матче «Зенит» победит «Краснодар» и убьет интригу в борьбе за чемпионство», – считает Петржела.