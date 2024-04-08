Петржела сказал, когда «Зенит» убьет интригу в РПЛ

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела заявил, что матч с «Краснодаром» станет ключевым для чемпионской гонки в РПЛ.
«Динамо» будет бороться за чемпионство в следующем сезоне. Сейчас их максимум – третье место. Команда Лички выбыла из чемпионской гонки.
Следующим станет «Краснодар». В очном матче «Зенит» победит «Краснодар» и убьет интригу в борьбе за чемпионство», – считает Петржела.
- «Краснодар» примет «Зенит» 13 апреля.
- Южане идут вторыми в РПЛ, отставая от действующего чемпиона на 1 очко.