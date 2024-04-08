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    Петржела сказал, когда «Зенит» убьет интригу в РПЛ

    Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела заявил, что матч с «Краснодаром» станет ключевым для чемпионской гонки в РПЛ.

    «Динамо» будет бороться за чемпионство в следующем сезоне. Сейчас их максимум – третье место. Команда Лички выбыла из чемпионской гонки.

    Следующим станет «Краснодар». В очном матче «Зенит» победит «Краснодар» и убьет интригу в борьбе за чемпионство», – считает Петржела.

    • «Краснодар» примет «Зенит» 13 апреля.
    • Южане идут вторыми в РПЛ, отставая от действующего чемпиона на 1 очко.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    08.04.2024 22:33
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    Комментарии (4)
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    Krics
    1712609403
    Баба Ванга,ихмо.
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    VPERDIV SPARTAK
    1712634305
    Если Зенит выиграет то действительно он чемпионство не упустит уже
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    VPERDIV SPARTAK
    1712634417
    Хотя и так было ясно кто чемпион!
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