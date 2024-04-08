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    • Акинфеев рассказал, каким представляет конец своей карьеры

    Акинфеев рассказал, каким представляет конец своей карьеры

    Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев ответил, что будет, когда он завершит карьеру.

    «Хорошо представляю утро на следующий день после завершения карьеры. Проснусь, сделаю кофе и скажу: «Ура, наконец-то все закончилось».

    Это так же будет, как в отпуске. Я когда в отпуск улетаю, из всех командных чатов выхожу, чтобы вообще не думать об этом.

    Совершенно нормальное утро – никакая не трагедия. Ладно, если бы я поиграл всего 5 лет. А когда ты играешь с 5 лет и более 20 сезонов на уровне Премьер-лиги и в сборной, то ничего страшного.

    Хочется больше времени уделять семье. Кажется, дети вроде бы только родились, а сыну в мае уже 10, дочке в сентябре 9, младшей дочке через год 4. Ты все это пропускаешь, а они уже по факту плюс-минус подростки.

    Думаю, когда закончу, играть не буду. Ни за любителей, ни в медиалиге, нигде. Ну какой футбол – заканчивайте. У меня 750+ матчей за ЦСКА и 111 за сборную. В футбол играют те, кто не наигрался. Или кто хочет заработать гонорар.

    Думаю, максимум – сыграю в каком-нибудь матче легенд и только за ЦСКА. И чтобы на пару минут: похлопал и ушел», – рассказал Игорь в день своего 38-летия.

    • Акинфеев всю карьеру провел в ЦСКА.
    • Он дебютировал в 2003 году.
    • Статистика голкипера: 761 матч, 686 пропущенных голов.

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    Источник: Sports.ru

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    08.04.2024 19:30
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    Комментарии (2)
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    ...уефан
    1712595046
    ...когда завяжешь, снится игра будет, да и будни футбольные тоже...
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