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    Акинфеев сравнил Месси и Роналду

    Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев поделился впечатлениями от игры против Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

    «Я играл и против Месси, и против Роналду, но про Лео впечатлений поменьше, потому что только один товарищеский матч. Он действительно может долго стоять, а потом в нужный момент взрывается – и все.

    Так у нас было: он простоял полтора тайма, а потом вышел один на один и перекинул меня. Рауш из пустых тогда вынес.

    А вот Роналду видел больше – со сборной Португалии часто же играли. Из него такая энергия прет, он просто не останавливается. Бежит, толкается, эмоции бесконечные, всегда нацелен на удар.

    На Кубке Конфедераций он нам забил после навеса. Обычная подача, ждешь стандартный удар головой. А Роналду ударил головой так, что даже руки не успел поднять», – рассказал Акинфеев.

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    Источник: Sports.ru

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    08.04.2024 17:59
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