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    • Бояринцев назвал самый удачный трансфер «Спартака» за последние годы

    Бояринцев назвал самый удачный трансфер «Спартака» за последние годы

    Бывший игрок «Спартака» Денис Бояринцев доволен выступлением защитника команды Срджана Бабича.

    • Накануне «Спартак» победил «Динамо» (2:1) в 23-м туре РПЛ.

    «Я бы отметил оборону «Спартака» во втором тайме. В частности, Бабича, который отрабатывал. Чтобы эти эпизоды появились у Александра Соболева, очень хорошо поработал Бабич своей самоотдачей.

    Считаю, что Бабич – самый удачный трансфер «Спартака» за последние годы. Он очень хорошо страхует Алексиса Дуарте, который много ошибается. Считаю, в матче с «Динамо» лучшим игроком был Бабич, а не Соболев», – сказал Бояринцев.

    • Бабич куплен у «Альмерии» летом за 5 миллионов евро.
    • На счету игрока 8 матчей за сборную Сербии и 1 гол.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    08.04.2024 09:27
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    Комментарии (11)
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1712557812
    Самый удачный трансфер у хряков это весь судейский корпус целиком. Гыгыгы
    Ответить
    ...уефан
    1712559723
    ...ему бы в пару ещё такого же...
    Ответить
    Дубина
    1712559837
    Машина)
    Ответить
    Скай
    1712560056
    Можно согласиться, что Бабич был лучший.
    Ответить
    SLADE2019
    1712562687
    Все это так очевидно, что мнение не то, что Бояринцева, но и каких-нибудь Семина или Романцева не особо важно.
    Ответить
    FCSpartakM
    1712564163
    "Алексиса Дуарте, который много ошибается" Люди такое ощущение живут стереотипами. Где Дуарте много ошибается? Про него вообще забыли, что он косяк
    Ответить
    Pooodle
    1712569075
    Де Зеув и наркоПромес- вот самые главные трансферы спартака!
    Ответить
    zigbert
    1712582755
    Да был момент когда Бабич перехватил опасный прострел в штрафной. Но главное стабилизировалась линия обороны Спартака. Ошибок стали допускать меньше.
    Ответить
    ФК Пупсик
    1712595809
    А кто занес в последнем матче чемоданчик вратарю днища, чтобы он пропустил два гола? Вот самый удачный трансфер сардаха!!!
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    Игорь N5
    1712643798
    Самый удачный трансфер Спартака - это трансфер на карточку Лещука.
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