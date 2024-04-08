Бояринцев назвал самый удачный трансфер «Спартака» за последние годы

Бывший игрок «Спартака» Денис Бояринцев доволен выступлением защитника команды Срджана Бабича.

Накануне «Спартак» победил «Динамо» (2:1) в 23-м туре РПЛ.

«Я бы отметил оборону «Спартака» во втором тайме. В частности, Бабича, который отрабатывал. Чтобы эти эпизоды появились у Александра Соболева, очень хорошо поработал Бабич своей самоотдачей.

Считаю, что Бабич – самый удачный трансфер «Спартака» за последние годы. Он очень хорошо страхует Алексиса Дуарте, который много ошибается. Считаю, в матче с «Динамо» лучшим игроком был Бабич, а не Соболев», – сказал Бояринцев.