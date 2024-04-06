Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Матчи Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    2 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    3 Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?

    Бубнов дал прогноз на дерби «Динамо» — «Спартак»

    Бывший защитник сборной СССР и «Спартака» Александр Бубнов прогнозирует поражение красно-белых в матче 23-го тура РПЛ с «Динамо», в котором хозяевами поля будут бело-голубые.

    «2:1. В дерби всегда тяжело предсказывать результат. Даже объективные предпосылки не всегда срабатывают, поэтому часто матчи московских команд складываются не благодаря, а вопреки.

    Единственное преимущество динамовцев – это более длинная скамейка запасных, особенно в группе атаки. У Лички будет больше шансов усилить команду во время матча. В остальном у обеих команд хватает проблем. Почти уверен, что отметятся голами обе команды, но преимущество в выборе игроков должно сыграть в пользу «Динамо», – написал Бубнов.

    • Матч пройдет 7 апреля и начнется в 19:30 мск.
    • «Динамо» занимает в РПЛ 3-е место с 38 очками после 21 матча, а «Спартак» идет 7-м с 32 очками.

    Новости по теме
    Бубнов прокомментировал победу «Зенита» над «Балтикой» 2
    Бубнов проанализировал матч «Динамо» – «Спартак» 14
    Бубнов проанализировал поражение «Спартака» от «Зенита» 7
    Источник: Sportbox.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.04.2024 22:29
    Рекомендуем
    Комментарии (10)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    СпорЦмен
    1712432208
    Ставлю на позор, одной из двух команд.
    Ответить
    R-W_warrior
    1712432345
    Ну-ну...будем посмотреть. Я сегодня специально матом не ругался-на завтра копил.
    Ответить
    Алимпаша-Геримов-yandex
    1712434587
    Скорей всего ничейку сгоняют,обе команды в последнее время показывают не очень хороший футбол.
    Ответить
    slavа0508
    1712438058
    Скорее всего Спартак выиграет ...
    Ответить
    TIMOTHY
    1712444418
    Динамики выиграют точно
    Ответить
    SLADE2019
    1712473369
    В принципе, сказано обдуманно. Но я поставлю на 2:1 в пользу Спартака.
    Ответить
    ...уефан
    1712474715
    ... лишь бы без судейских ляпов. А там посмотрим, как оно и что!...
    Ответить
    k611
    1712475274
    Игра покажет что будет на практике. В теории можно предполагать что угодно.
    Ответить
    zigbert
    1712475835
    Победит тот у кого будет больше желания для этого и мотивации. И пусть победит сильнейший. Ничью правда тоже никто не отменял.
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+