Бубнов дал прогноз на дерби «Динамо» — «Спартак»

Бывший защитник сборной СССР и «Спартака» Александр Бубнов прогнозирует поражение красно-белых в матче 23-го тура РПЛ с «Динамо», в котором хозяевами поля будут бело-голубые.

«2:1. В дерби всегда тяжело предсказывать результат. Даже объективные предпосылки не всегда срабатывают, поэтому часто матчи московских команд складываются не благодаря, а вопреки.

Единственное преимущество динамовцев – это более длинная скамейка запасных, особенно в группе атаки. У Лички будет больше шансов усилить команду во время матча. В остальном у обеих команд хватает проблем. Почти уверен, что отметятся голами обе команды, но преимущество в выборе игроков должно сыграть в пользу «Динамо», – написал Бубнов.