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    • Сперцян сказал, чего ждет от матча «Краснодара» с «Зенитом»

    Сперцян сказал, чего ждет от матча «Краснодара» с «Зенитом»

    Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян после гостевого матча 23-го тура РПЛ с «Пари НН» (4:3) признал, что сопернику по ходу игры удалось перехватить инициативу. Хавбек в этой встрече забил победный гол «быков».

    – Согласен с тем, что получился тяжелый матч. Очень хорошо начали, в первые 20 минут два мяча забили, могли забить еще. Тяжело сказать, что случилось потом, пропустили два мяча. Можно сказать, что «Пари НН» перехватил инициативу, мы начали проигрывать подборы и единоборства.

    Хорошо, что мы не поругались сильно в перерыве, поддержали друг друга. Тренер подсказал, что изменить. Во втором тайме мы сыграли лучше и забили свои голы.

    Конечно, эта победа очень важна, потому что в новом году в официальных играх мы не выигрывали, это было важно в плане уверенности и психологии.

    – Ты провел 100‑й матч за «Краснодар». Насколько важным был сегодняшний матч, как‑то настраивал себя по‑особенному?

    – Конечно, я ждал этот момент, потому что это родной клуб, где я вырос и смотрел, что кто‑то добивается этой отметки в 100 матчей. Я мечтал об этом. Рад и горд. Самое главное, что сегодня победили.

    Что касается матча с «Зенитом», все понимают значимость этой игры. Думаю, самое важное – не перегореть, выполнять установку тренера, быть профессионалом и соблюдать дисциплину. Всe по силам.

    • «Краснодар» вышел в лидеры чемпионата России с 43 очками после 22 матчей. «Зенит» отстает на 2 очка и провел на 1 игру меньше.
    • Матч 24‑го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Зенитом» состоится 13 апреля и начнется в 17:00 (мск).

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    Источник: YouTube-канал FC Krasnodar | ФК Краснодар

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    06.04.2024 22:19
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    Комментарии (23)
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    СпорЦмен
    1712431567
    Жду победы Зенита 0:4 в гостях. И 3-5 строчку Краснодыра в конце. Тренир ушел, Краснодыр ушел с дистанции, считаю я.
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    vvv123
    1712432144
    Пипюлей, чего еще?
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    Волжанин064
    1712432535
    Надеюсь надерёте зад немытым .
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    DOCTOR PENALTY
    1712435321
    Очень многие будут болеть за Краснодар. Даже в Питере... Против Газпрома!!!
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    СпорЦмен
    1712476230
    Чего он ждет? Большой порки!
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    zigbert
    1712476910
    Важнейший матч для обоих соперников, который может стать судьбоносным.
    Ответить
    WILDLING_HRUNDEL
    1712489557
    Дырку от бублика получит Краснодар
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