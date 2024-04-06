Сперцян сказал, чего ждет от матча «Краснодара» с «Зенитом»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян после гостевого матча 23-го тура РПЛ с «Пари НН» (4:3) признал, что сопернику по ходу игры удалось перехватить инициативу. Хавбек в этой встрече забил победный гол «быков».

– Согласен с тем, что получился тяжелый матч. Очень хорошо начали, в первые 20 минут два мяча забили, могли забить еще. Тяжело сказать, что случилось потом, пропустили два мяча. Можно сказать, что «Пари НН» перехватил инициативу, мы начали проигрывать подборы и единоборства.

Хорошо, что мы не поругались сильно в перерыве, поддержали друг друга. Тренер подсказал, что изменить. Во втором тайме мы сыграли лучше и забили свои голы.

Конечно, эта победа очень важна, потому что в новом году в официальных играх мы не выигрывали, это было важно в плане уверенности и психологии.

– Ты провел 100‑й матч за «Краснодар». Насколько важным был сегодняшний матч, как‑то настраивал себя по‑особенному?

– Конечно, я ждал этот момент, потому что это родной клуб, где я вырос и смотрел, что кто‑то добивается этой отметки в 100 матчей. Я мечтал об этом. Рад и горд. Самое главное, что сегодня победили.

Что касается матча с «Зенитом», все понимают значимость этой игры. Думаю, самое важное – не перегореть, выполнять установку тренера, быть профессионалом и соблюдать дисциплину. Всe по силам.