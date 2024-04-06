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    Бензема объяснил свою безголевую серию в «Аль-Иттихаде»

    Нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема назвал причину ухудшения своей игры после перехода из «Реала».

    • Футболист уехал в Саудовскую Аравию летом 2023 года.
    • Его статистика: 26 матчей, 12 голов, 8 ассистов.
    • При этом 36-летний француз не может забить в 8 играх подряд – его сухая серия длится с 15 декабря.

    «Я не тот Бензема, что был в «Реале», потому что здесь другая команда, другие игроки. Нужен кто-то, кто поможет мне на поле.

    Я не выигрываю матчи в одиночку. Мне нужна помощь партнеров и некоторые другие вещи», – сказал Бензема.

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    Источник: телеграм-канал Фабрицио Романо

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    06.04.2024 12:12
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