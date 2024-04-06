В субботу, 6 апреля, в 28-м туре французской Лиги 1 сыграют «Ланс» и «Гавр». Матч пройдет в Лансе, начало – в 18:00 (мск).

«Ланс»

Команда Франка Эза набрала 42 очка и занимает 6-е место в Лиге 1. «Ланс» добыл 12 побед, 6 раз сыграл вничью и потерпел 9 поражений, разница мячей 36:29.

От топ-3 и зоны Лиги чемпионов команда отстала на 7 очков.

«Гавр»

«Гавр» набрал 27 очков и находятся на 15-м месте. Подопечные Луки Эльсена добыли 6 побед, 9 раз сыграли вничью и потерпели 12 поражений, разница мячей – 26:35.

Зону вылета команда опережает на 1 очко.

Очные встречи

Результаты последних 5 встреч команд в разных лигах:

Прогноз на матч «Ланс» – «Гавр»

«Ланс» стремится попасть в еврокубки, «Гавр» борется за выживание в Лиге 1. Мотивация у обеих команд серьезная, тем более, «Гавр» – неудобный соперник для «Ланса». Наш прогноз – Ф2 (+1) с коэффициентом 1.88.