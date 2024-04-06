В субботу, 6 апреля, в 28-м туре французской Лиги 1 сыграют «Ланс» и «Гавр». Матч пройдет в Лансе, начало – в 18:00 (мск).
«Ланс»
Команда Франка Эза набрала 42 очка и занимает 6-е место в Лиге 1. «Ланс» добыл 12 побед, 6 раз сыграл вничью и потерпел 9 поражений, разница мячей 36:29.
От топ-3 и зоны Лиги чемпионов команда отстала на 7 очков.
«Гавр»
«Гавр» набрал 27 очков и находятся на 15-м месте. Подопечные Луки Эльсена добыли 6 побед, 9 раз сыграли вничью и потерпели 12 поражений, разница мячей – 26:35.
Зону вылета команда опережает на 1 очко.
Очные встречи
Результаты последних 5 встреч команд в разных лигах:
- 20.10.23 «Гавр» – «Ланс» – 0:0;
- 31.01.20 «Гавр» – «Ланс» – 0:0;
- 17.08.19 «Ланс» – «Гавр» – 1:3;
- 01.04.19 «Ланс» – «Гавр» – 0:0;
- 27.10.18 «Гавр» – «Ланс» – 2:1.
Прогноз на матч «Ланс» – «Гавр»
«Ланс» стремится попасть в еврокубки, «Гавр» борется за выживание в Лиге 1. Мотивация у обеих команд серьезная, тем более, «Гавр» – неудобный соперник для «Ланса». Наш прогноз – Ф2 (+1) с коэффициентом 1.88.