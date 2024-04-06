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    «Ланс» – «Гавр»: прогноз на матч 28 тура Лиги 1, 6 апреля

    В субботу, 6 апреля, в 28-м туре французской Лиги 1 сыграют «Ланс» и «Гавр». Матч пройдет в Лансе, начало – в 18:00 (мск).

    «Ланс»

    Команда Франка Эза набрала 42 очка и занимает 6-е место в Лиге 1. «Ланс» добыл 12 побед, 6 раз сыграл вничью и потерпел 9 поражений, разница мячей 36:29.

    От топ-3 и зоны Лиги чемпионов команда отстала на 7 очков.

    «Гавр»

    «Гавр» набрал 27 очков и находятся на 15-м месте. Подопечные Луки Эльсена добыли 6 побед, 9 раз сыграли вничью и потерпели 12 поражений, разница мячей – 26:35.

    Зону вылета команда опережает на 1 очко.

    Очные встречи

    Результаты последних 5 встреч команд в разных лигах:

    • 20.10.23 «Гавр» – «Ланс» – 0:0;
    • 31.01.20 «Гавр» – «Ланс» – 0:0;
    • 17.08.19 «Ланс» – «Гавр» – 1:3;
    • 01.04.19 «Ланс» – «Гавр» – 0:0;
    • 27.10.18 «Гавр» – «Ланс» – 2:1.

    Прогноз на матч «Ланс» – «Гавр»

    «Ланс» стремится попасть в еврокубки, «Гавр» борется за выживание в Лиге 1. Мотивация у обеих команд серьезная, тем более, «Гавр» – неудобный соперник для «Ланса». Наш прогноз – Ф2 (+1) с коэффициентом 1.88.

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    Источник: «Бомбардир»

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    06.04.2024 10:13
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