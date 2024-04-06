Палмер из «Челси» сделал выбор между Месси и Роналду

Полузащитник «Челси» Коул Палмер ответил, кто, по его мнению, лучше – Криштиану Роналду или Лионель Месси.

«Очевидно, что Месси, учитывая то, как он играет, и все индивидуальные награды, которые он выиграл. Лео просто лучший футболист всех времeн.

Месси явно опережает Роналду, но Криштиану тоже входит в список величайших», – сказал Палмер.