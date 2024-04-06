Палмер из «Челси» сделал выбор между Месси и Роналду

Полузащитник «Челси» Коул Палмер ответил, кто, по его мнению, лучше – Криштиану Роналду или Лионель Месси.
«Очевидно, что Месси, учитывая то, как он играет, и все индивидуальные награды, которые он выиграл. Лео просто лучший футболист всех времeн.
Месси явно опережает Роналду, но Криштиану тоже входит в список величайших», – сказал Палмер.
- Аргентинец 8 раз становился обладателем «Золотого мяча» – это рекорд.
- В 2022 году он выиграл чемпионат мира со сборной Аргентины.
- Сейчас форвард выступает за «Интер Майами», ранее играл за «Барселону» и «ПСЖ».