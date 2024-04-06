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    Палмер из «Челси» сделал выбор между Месси и Роналду

    Полузащитник «Челси» Коул Палмер ответил, кто, по его мнению, лучше – Криштиану Роналду или Лионель Месси.

    «Очевидно, что Месси, учитывая то, как он играет, и все индивидуальные награды, которые он выиграл. Лео просто лучший футболист всех времeн.

    Месси явно опережает Роналду, но Криштиану тоже входит в список величайших», – сказал Палмер.

    • Аргентинец 8 раз становился обладателем «Золотого мяча» – это рекорд.
    • В 2022 году он выиграл чемпионат мира со сборной Аргентины.
    • Сейчас форвард выступает за «Интер Майами», ранее играл за «Барселону» и «ПСЖ».

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    Источник: Football Talk

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    06.04.2024 09:09
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