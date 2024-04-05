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    • Мостовой поделился ожиданиями от дерби «Динамо» – «Спартак»

    Мостовой поделился ожиданиями от дерби «Динамо» – «Спартак»

    Александр Мостовой высказался о предстоящем матче 23-го тура РПЛ между «Динамо» и «Спартаком».

    «В матче «Динамо» – «Спартак» жду голов, потому что обе команды пропускают, но впереди создают. «Динамо» играет дома, но для меня фаворита нет. Жду результативной игры из-за нестабильности команд.

    «Динамо» по логике должно быть мотивационно сильнее, но перед матчем с «Ростовом» мы об этом тоже говорили. Тогда команда могла впервые за очень долгое время попасть на первое место, но «Динамо» умудрилось в первом тайме проигрывать со счeтом 0:3.

    О мотивации можно говорить сколько угодно, но другое дело, что на поле выходит человек и уже там нужно всe доказывать. Вдруг они опять что-то придумают, как в матче с «Ростовом»? Сами команды создают и подбрасывают нам эти интриги», – заявил Мостовой.

    • «Динамо» примет «Спартак» в воскресенье, 7 апреля.
    • Начало дерби – в 19:30 мск.
    • Динамовцы идут на 3-м месте в таблице РПЛ, спартаковцы – на 6-м.

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    Источник: «Чемпионат»

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    05.04.2024 22:57
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    Комментарии (6)
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    WILDLING_HRUNDEL
    1712349126
    Динамо обыграет спам с сухим счётом точно и крупно
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    TIMOTHY
    1712373161
    Порвут спам и так понятно
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    ...короче
    1712387651
    ...Спартаку уже по барабану результат, а над динамовцами будет давление результата. Так что, кто кого, игра покажет...
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