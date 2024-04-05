Мостовой поделился ожиданиями от дерби «Динамо» – «Спартак»

Александр Мостовой высказался о предстоящем матче 23-го тура РПЛ между «Динамо» и «Спартаком».

«В матче «Динамо» – «Спартак» жду голов, потому что обе команды пропускают, но впереди создают. «Динамо» играет дома, но для меня фаворита нет. Жду результативной игры из-за нестабильности команд.

«Динамо» по логике должно быть мотивационно сильнее, но перед матчем с «Ростовом» мы об этом тоже говорили. Тогда команда могла впервые за очень долгое время попасть на первое место, но «Динамо» умудрилось в первом тайме проигрывать со счeтом 0:3.

О мотивации можно говорить сколько угодно, но другое дело, что на поле выходит человек и уже там нужно всe доказывать. Вдруг они опять что-то придумают, как в матче с «Ростовом»? Сами команды создают и подбрасывают нам эти интриги», – заявил Мостовой.