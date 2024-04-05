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    • Летний новичок «Реала» набрал 8 кг за 9 месяцев – у него 98 минут в этом сезоне

    Летний новичок «Реала» набрал 8 кг за 9 месяцев – у него 98 минут в этом сезоне

    Арда Гюлер, перешедший прошлым летом в «Реал» из Фенербахче», усердно работает над собой.

    19-летний футболист за девять месяцев в мадридском клубе набрал 8 кг мышечной массы. Ранее он весил 62 кг, теперь – 70.

    Турок рассчитывает, что такие изменения помогут ему стать более конкурентоспособным и избежать травм.

    • Гюлер перешел в «Реал» в июле, а дебютировал за новую команду только 6 января.
    • У него были мышечные повреждения и проблемы с коленом.
    • Статистика полузащитника: 7 матчей (98 минут), 1 гол.

    Фото: твиттер «Реала», соцсети Арды Гюлера

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    Источник: Cadena Ser

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    05.04.2024 20:29
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    Комментарии (6)
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    FRZZ
    1712339272
    Игрок однозначно талантливый.
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    ...короче
    1712339771
    ...в месяц по кило - это для его возраста нормально. Единственное, нельзя теперь нагрузки резко отменить, мышечная масса может легко в жировую ткань перейти у молодых частенько такая хрень случается...
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    Боров мясной
    1712352868
    Жира не видно, в футболе выносливость порой важнее мышечной массы! А когда качаешься тупо, выносливость нахер уходит, будешь пешеходом как Дзюба!
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    Oleg-Gazza
    1712354308
    Пускай приезжает в Калининград, тут я ему помогу ещё 8 за пару дней набрать, у нас такие тренажёрки шикарные Красное&Белое, Бутыль, Лавка Бахуса. А с утра и просушиться успеет!
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