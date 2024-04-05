Летний новичок «Реала» набрал 8 кг за 9 месяцев – у него 98 минут в этом сезоне

Арда Гюлер, перешедший прошлым летом в «Реал» из Фенербахче», усердно работает над собой.

19-летний футболист за девять месяцев в мадридском клубе набрал 8 кг мышечной массы. Ранее он весил 62 кг, теперь – 70.

Турок рассчитывает, что такие изменения помогут ему стать более конкурентоспособным и избежать травм.

Гюлер перешел в «Реал» в июле, а дебютировал за новую команду только 6 января.

У него были мышечные повреждения и проблемы с коленом.

Статистика полузащитника: 7 матчей (98 минут), 1 гол.

Фото: твиттер «Реала», соцсети Арды Гюлера