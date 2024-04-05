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    • Глушенков объяснил, почему готов перейти в ЦСКА, несмотря на спартаковское прошлое

    Глушенков объяснил, почему готов перейти в ЦСКА, несмотря на спартаковское прошлое

    Нападающий «Локомотива» Максим Глушенков не видит проблемы в трансфере в другой московский клуб.

    – У тебя есть цитата [о словах про готовность перейти в ЦСКА из «Спартака»]: «Если работнику не нравится в McDonald’s, он уйдет в KFC. Почему нельзя?» То есть для тебя это работа?

    – Да. В первую очередь работа, конечно. А что это, если не работа?

    – Очень много пафоса бывает.

    – Ну, это же в первую очередь работа. Я не хочу обидеть никаких фанатов, болельщиков, еще кого-то. Нет, это такая же работа, как у любого другого человека.

    – То есть в ЦСКА [перейдешь] вообще спокойно?

    – Ну, да, если за игровой практикой какой-то, либо на контракт работать, продолжать прогрессировать – конечно, да. Почему нет?

    • Глушенков в этом сезоне забил 8 голов и сделал 11 ассистов в 30 матчах.
    • 24-летний футболист в «Локо» с декабря 2022 года.
    • В «Спартаке» он был с 2019 по 2022 год с паузами на аренды в «Химки» и «Крылья Советов».

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    Источник: «Коммент.Шоу»

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    05.04.2024 19:40
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    Комментарии (2)
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    моэм
    1712348477
    Максим за три года сыграл за Спартак всего 11 матчей ....о каком на хрен "прошлом" в Спартаке можно говорить ?....он скорее игрок Крыльев , где за сезон сыграл 28 матчей ....так получается что воспитанникам Спартака никогда нет места в родном клубе , даже вернувшегося из аренды в Ростове Дзюбу ставшего вторым бомбардиром и взявшем Кубок , умудрились профукать .
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    alefreddy
    1712407086
    что то он не впечатлил в родном клубе а сейчас прибавил
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