Глушенков объяснил, почему готов перейти в ЦСКА, несмотря на спартаковское прошлое

Нападающий «Локомотива» Максим Глушенков не видит проблемы в трансфере в другой московский клуб.
– У тебя есть цитата [о словах про готовность перейти в ЦСКА из «Спартака»]: «Если работнику не нравится в McDonald’s, он уйдет в KFC. Почему нельзя?» То есть для тебя это работа?
– Да. В первую очередь работа, конечно. А что это, если не работа?
– Очень много пафоса бывает.
– Ну, это же в первую очередь работа. Я не хочу обидеть никаких фанатов, болельщиков, еще кого-то. Нет, это такая же работа, как у любого другого человека.
– То есть в ЦСКА [перейдешь] вообще спокойно?
– Ну, да, если за игровой практикой какой-то, либо на контракт работать, продолжать прогрессировать – конечно, да. Почему нет?
- Глушенков в этом сезоне забил 8 голов и сделал 11 ассистов в 30 матчах.
- 24-летний футболист в «Локо» с декабря 2022 года.
- В «Спартаке» он был с 2019 по 2022 год с паузами на аренды в «Химки» и «Крылья Советов».