Глушенков объяснил, почему готов перейти в ЦСКА, несмотря на спартаковское прошлое

Нападающий «Локомотива» Максим Глушенков не видит проблемы в трансфере в другой московский клуб.

– У тебя есть цитата [о словах про готовность перейти в ЦСКА из «Спартака»]: «Если работнику не нравится в McDonald’s, он уйдет в KFC. Почему нельзя?» То есть для тебя это работа?

– Да. В первую очередь работа, конечно. А что это, если не работа?

– Очень много пафоса бывает.

– Ну, это же в первую очередь работа. Я не хочу обидеть никаких фанатов, болельщиков, еще кого-то. Нет, это такая же работа, как у любого другого человека.

– То есть в ЦСКА [перейдешь] вообще спокойно?

– Ну, да, если за игровой практикой какой-то, либо на контракт работать, продолжать прогрессировать – конечно, да. Почему нет?