Петржела сказал, на сколько «Спартак» отстает от «Зенита» в развитии

Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что петербургский клуб развивается значительно лучше «Спартака».

«Зенит» своей организованностью и неплохим управлением напоминает европейский клуб. Селекционная служба находит хороших игроков, которые даже в условиях отстранения России от еврокубков соглашаются приехать в «Зенит». Понятно, что за все это платит «Газпром».

Когда «Спартак» сможет приблизиться по уровню к сине-бело-голубым? «Спартаку» надо минимум пять лет развития, чтобы приблизиться к «Зениту» и претендовать на такое же количество трофеев», – сказал Петржела.