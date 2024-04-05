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    • Петржела сказал, на сколько «Спартак» отстает от «Зенита» в развитии

    Петржела сказал, на сколько «Спартак» отстает от «Зенита» в развитии

    Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что петербургский клуб развивается значительно лучше «Спартака».

    «Зенит» своей организованностью и неплохим управлением напоминает европейский клуб. Селекционная служба находит хороших игроков, которые даже в условиях отстранения России от еврокубков соглашаются приехать в «Зенит». Понятно, что за все это платит «Газпром».

    Когда «Спартак» сможет приблизиться по уровню к сине-бело-голубым? «Спартаку» надо минимум пять лет развития, чтобы приблизиться к «Зениту» и претендовать на такое же количество трофеев», – сказал Петржела.

    • «Зенит» лидирует в РПЛ, набрав 41 очко в 21 туре.
    • Команда Сергея Семака может в этом сезоне стать чемпионом шестой раз подряд.
    • «Спартак» идет шестым в Премьер-лиге, они не выигрывали титул с 2017 года.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    05.04.2024 18:32
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    Комментарии (8)
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    FCSpartakM
    1712333367
    Опять байки про некий крутой менеджмент зенита, а потом выясняется, что там платят всем кому не лень при трансфере: агентам, клубам, который воспитал, подъемные, гигантские зарплаты и бонусы.
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    ...короче
    1712333561
    ...заберите у чеха средства связи. Надоел...
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    timon2401
    1712333704
    Скорее Зенит догоняет Спартак.. Дабы вся эта история была со Спартаком пару десятилетий назад. В российских реалиях спортивное начало далеко ушло на второй план..Каждому клубу своя власть и в угоду этой власти свои "чемпионства"
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    Suvorov71
    1712334267
    Еще один помойный пердун
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1712337711
    Что самое смешное у спартака бюджет немногим меньше Зенита и между ними просто пропасть. Деньги на неликвид ежегодно пачками выкидывают. Стыдно за мазутный проект. Гыгыгы
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    erybov1965
    1712341349
    Просто надо побольше денег и даже года не надо.Лично мне - это не по душе и это печально.Это уже давно не спорт.
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    WE ARE FOR PETER
    1712347896
    Никогда Спартак не сможет конкурировать с зенитом! В Спартаке все тупоголовые
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