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    • Глушенков раскрыл, сколько денег ему нужно для нормальной жизни

    Глушенков раскрыл, сколько денег ему нужно для нормальной жизни

    Нападающий «Локомотива» Максим Глушенков рассказал, сколько денег тратит за календарный месяц.

    – Я шопоголик.

    – Сколько пар кроссовок у тебя?

    – Много. Ну не прям «много».

    – Сто.

    – Не, это очень много. Где-то, наверное, пар... Я отдаю то, в чем не хожу. Наверное, пар двадцать. Двадцать пять.

    – Сейчас все футболисты говорят: «Я трачу сто тысяч в месяц». Это модно. Конечно, смешно звучит. Любимая рубрика в телеграм-канале Глеба Чернявского. Сколько тратишь ты?

    – Да я не знаю.

    – То есть не считаешь?

    – Никогда, нет.

    – А сколько бы хватило?

    – Сколько бы мне хватило? С шопингом вместе?

    – С нормальной жизнью.

    Тысяч пятьсот, наверное.

    – В месяц?

    – Ну да.

    – В два раза меньше, чем у Нигматуллина. Он же сказал, что миллион. А Миладинович сказал, что 50 тысяч.

    – Ну, если ты живешь на базе, там ешь... Например, к нам приехал Жерзино [Ньямси]. Он живет на базе. Мне кажется, он даже никуда не выходит.

    • Глушенков в этом сезоне забил 8 голов и сделал 11 ассистов в 30 матчах.
    • 24-летний футболист в «Локо» с декабря 2022 года.

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    Источник: «Коммент.Шоу»

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    05.04.2024 17:42
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    Комментарии (16)
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    VPERDIV SPARTAK
    1712329565
    Офигевший)
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    MazaiNN
    1712330425
    Вот смотришь на игрока с виду нормальный. Как рот откроет ну дебил дебилом. Я не только о Глушенкове.
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    gor77
    1712330554
    Хорошо, что есть красивые анекдоты про... - Вот так вот, смотришь на мир, на людей! Вроде все люди как люди. Но иногда попадаются такие, что думаешь – неужели у его отца не было лучшего сперматозоида?
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    fakeid
    1712331221
    ну давайте очень примерно прикинем. не знаю, какая у него зарплата, но, с учётом "правильного паспорта" и вызова в сборную пусть будет миллион евро в год. 8 млн рублей/мес. с учётом всяких там призовых за победы и голы - 10 млн рублей. из которых тратит 1/20 от зарплаты. ну родителям там помогает, понятно, подарки девушке. но всё равно остаётся дофига. не может себе позволить, что ли? чё вы на него накинулись?
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    Fialet
    1712339418
    Вот почитаешь интервью таких уродов, и подумаешь, как жаль, что они все не скопились в нужный момент там, куда зайдёт террорист с бомбой.
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    Oldtrafford83
    1712379765
    Для меня 200-250 норм для жизни, для него 500+, каждому своё!
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