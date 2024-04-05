Аморим сделал заявление о своем будущем – на тренера «Спортинга» претендуют четыре топ-клуба Европы

Главный тренер «Спортинга» Рубен Аморим дал понять, что может уйти в другой клуб предстоящим летом.

В приглашении португальца заинтересованы «Ливерпуль», «Челси», «Барселона» и «Бавария».

Отступные в его контракте – 13 миллионов евро.

«Не могу гарантировать, что останусь здесь на следующий сезон. «Спортинг» решает, каким будет его будущее, а я не собираюсь нарушать слово.

Для начала нам нужно взять трофеи, а дальше уже посмотрим. Мы на верном пути. Не хочу много говорить о своем будущем. Я многим обязан «Спортингу».

То, что должно случиться, произойдет. Но никакого давления не будет, потому что я многим обязан «Спортингу». Я счастлив здесь», – сказал Аморим.