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    • Аморим сделал заявление о своем будущем – на тренера «Спортинга» претендуют четыре топ-клуба Европы

    Аморим сделал заявление о своем будущем – на тренера «Спортинга» претендуют четыре топ-клуба Европы

    Главный тренер «Спортинга» Рубен Аморим дал понять, что может уйти в другой клуб предстоящим летом.

    «Не могу гарантировать, что останусь здесь на следующий сезон. «Спортинг» решает, каким будет его будущее, а я не собираюсь нарушать слово.

    Для начала нам нужно взять трофеи, а дальше уже посмотрим. Мы на верном пути. Не хочу много говорить о своем будущем. Я многим обязан «Спортингу».

    То, что должно случиться, произойдет. Но никакого давления не будет, потому что я многим обязан «Спортингу». Я счастлив здесь», – сказал Аморим.

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    Источник: Record

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    05.04.2024 16:34
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