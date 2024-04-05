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    • Орлов назвал футболиста РПЛ, которого могут продать за 100 миллионов

    Орлов назвал футболиста РПЛ, которого могут продать за 100 миллионов

    Комментатор Геннадий Орлов порассуждал о потенциале зимнего новичка «Зенита» Педро.

    • Бразилец перешел из «Коринтианса» за 9 миллионов евро.
    • Он заключил контракт до конца 2028 года.
    • На этой неделе Педро сделал дубль в кубковом матче со «Спартаком» (2:1).

    – Вас Педро удивил?

    – Приятно удивил. Ещe когда он впервые вышел и повeл мяч, я сразу сказал: у нас в чемпионате нет таких футболистов. Он из другой лиги.

    А потом был матч, в котором ему ни разу мяч не дали – ни Ерохин, ни Ахметов. А полузащитники должны быть официантами – приносить нападающему мяч на блюдечке с голубой каeмкой. Это их работа.

    Есть же такая старинная английская футбольная мудрость: покажите вашу полузащиту, и я скажу, что у вас за команда. Вот у «Зенита» Семака все последние успехи – это средняя линия. Тут двух мнений быть не может.

    А у «Спартака» еe нет. Пока на поле не было Вендела и Клаудиньо, полузащита «Спартака» ещe держалась, но во втором тайме она же ничего не могла противопоставить «Зениту». Та же история была с московским «Динамо».

    Середина поля проигрывается и всe. А середина поля – старый штамп, но хороший – это плацдарм для атаки. Так оно и есть. Если ты контролируешь центр поля, сколько можно создать предголевых ситуаций, подходов к чужой штрафной. Это банально и известно, но в каждом туре мы с этим связываемся.

    – Педро со временем тоже за 60 млн продадут?

    Я думаю, и за 100 млн могут продать. Почему это вы планку ставите?

    – Всe с Малкомом аналогии провожу.

    – А зачем? Великому Эйсебио когда-то сказали: «Вы второй Пеле». Тот улыбнулся: «Нет-нет, Пеле замечательный, но я Эйсебио». Любая копия хуже оригинала. Копировать Малкома никто не будет, и не надо.

    Пусть Педро идeт своим путeм, пожелаем ему успеха. Я радуюсь тому, что в российском чемпионате появился футболист, на которого можно ходить смотреть. Это привлечeт дополнительные тысячи болельщиков и к телеэкранам, и на стадионы.

    Когда за ЦСКА играл Вагнер Лав, это же была музыка футбола! Наблюдать за ним было одно удовольствие. Я не мог пропустить ни одного матча Вагнера. Футбол за то и любят во всeм мире, что в нeм бывают такие талантливые ребята.

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    Источник: «Чемпионат»

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    05.04.2024 15:00
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    Комментарии (20)
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    slavа0508
    1712320447
    Да подождите вы... хотя бы 10 туров. Сейчас на него обратят внимание и по-другому против него будут играть. Вот тогда и смотреть будем, сколько стоит...что у нас так любят бежать вперёд паровоза ....
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    rash1959
    1712323017
    Пару раз провинциальные игроки примут его на бедро, тогда поймёт что не в сказку попал.
    Ответить
    Suvorov71
    1712323229
    Ну а как здесь без Гены Флюгера, он всегда по ветру, если он не пёрнит то промквас не заплатит, это его работа пердеть
    Ответить
    Скай
    1712323777
    Через пару лет в БЗДИните, ентого Пидро будут даром отдавать.
    Ответить
    TIMOTHY
    1712325440
    Орлов сказал возможно! Так что не надо тут ныть от зависти спартачам
    Ответить
    baggio80
    1712326846
    Ох уж эти ваши сказочки после того как дед таблеток выпьет )))
    Ответить
    vvv123
    1712328100
    А можно и за 150, если подождать малость!
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    Gazelvagen877
    1712330524
    Да не курите вы мусор со дна бака. Сделал дубль и подорожал на 91 лям??? Что вы его из за 2х мячей выше Месси ставите.
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    Ziklop
    1712331600
    помню я такой мультик: и семь шапок из одной шкуры сошьёшь? да! за 100 лимонов или тугриков хоть сейчас.
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    Oldtrafford83
    1712379900
    Педро реально хорош, через пару лет точно уйдёт за 50+
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