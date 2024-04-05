Орлов назвал футболиста РПЛ, которого могут продать за 100 миллионов

Комментатор Геннадий Орлов порассуждал о потенциале зимнего новичка «Зенита» Педро.

Бразилец перешел из «Коринтианса» за 9 миллионов евро.

Он заключил контракт до конца 2028 года.

На этой неделе Педро сделал дубль в кубковом матче со «Спартаком» (2:1).

– Вас Педро удивил?

– Приятно удивил. Ещe когда он впервые вышел и повeл мяч, я сразу сказал: у нас в чемпионате нет таких футболистов. Он из другой лиги.

А потом был матч, в котором ему ни разу мяч не дали – ни Ерохин, ни Ахметов. А полузащитники должны быть официантами – приносить нападающему мяч на блюдечке с голубой каeмкой. Это их работа.

Есть же такая старинная английская футбольная мудрость: покажите вашу полузащиту, и я скажу, что у вас за команда. Вот у «Зенита» Семака все последние успехи – это средняя линия. Тут двух мнений быть не может.

А у «Спартака» еe нет. Пока на поле не было Вендела и Клаудиньо, полузащита «Спартака» ещe держалась, но во втором тайме она же ничего не могла противопоставить «Зениту». Та же история была с московским «Динамо».

Середина поля проигрывается и всe. А середина поля – старый штамп, но хороший – это плацдарм для атаки. Так оно и есть. Если ты контролируешь центр поля, сколько можно создать предголевых ситуаций, подходов к чужой штрафной. Это банально и известно, но в каждом туре мы с этим связываемся.

– Педро со временем тоже за 60 млн продадут?

– Я думаю, и за 100 млн могут продать. Почему это вы планку ставите?

– Всe с Малкомом аналогии провожу.

– А зачем? Великому Эйсебио когда-то сказали: «Вы второй Пеле». Тот улыбнулся: «Нет-нет, Пеле замечательный, но я Эйсебио». Любая копия хуже оригинала. Копировать Малкома никто не будет, и не надо.

Пусть Педро идeт своим путeм, пожелаем ему успеха. Я радуюсь тому, что в российском чемпионате появился футболист, на которого можно ходить смотреть. Это привлечeт дополнительные тысячи болельщиков и к телеэкранам, и на стадионы.

Когда за ЦСКА играл Вагнер Лав, это же была музыка футбола! Наблюдать за ним было одно удовольствие. Я не мог пропустить ни одного матча Вагнера. Футбол за то и любят во всeм мире, что в нeм бывают такие талантливые ребята.