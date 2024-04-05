«Безумие»: Палмер – о победе «Челси» над «МЮ»

Футболист «Челси» Коул Палмер прокомментировал исход матча 31-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» (4:3).

Палмер оформил хет-трик.

«Челси» по ходу матча вел 2:0, а также уступал 2:3 вплоть до 90+10 минуты.

Лондонцы поднялись на 10-е место в таблице.

«При 2:0 мы допустили глупые ошибки. Восемь минут компенсированного времени придали нам сил. Потом случилось безумие.

Теперь жду свой первый хет-трик за сборную Англии. Кстати, в детстве я болел за «Юнайтед», – цитирует Палмера журналист Бен Джейкобс в твиттере.