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    «Безумие»: Палмер – о победе «Челси» над «МЮ»

    Футболист «Челси» Коул Палмер прокомментировал исход матча 31-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» (4:3).

    • Палмер оформил хет-трик.
    • «Челси» по ходу матча вел 2:0, а также уступал 2:3 вплоть до 90+10 минуты.
    • Лондонцы поднялись на 10-е место в таблице.

    «При 2:0 мы допустили глупые ошибки. Восемь минут компенсированного времени придали нам сил. Потом случилось безумие.

    Теперь жду свой первый хет-трик за сборную Англии. Кстати, в детстве я болел за «Юнайтед», – цитирует Палмера журналист Бен Джейкобс в твиттере.

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    Источник: «Бомбардир»

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    05.04.2024 00:57
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    Комментарии (1)
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    Romio-xxx
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    Сити профукал такого игрока...Как и Челси в своё время профукал Салаха,Де Брюйне...
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