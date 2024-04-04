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    • Канчельскис: «Российские футболисты хорошо живут – играть не хотят, зато деньги получают»

    Канчельскис: «Российские футболисты хорошо живут – играть не хотят, зато деньги получают»

    Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис недоволен менталитетом современных футболистов.

    «Вопросы надо задавать футболистам, которые сидят на лавке в «Зените». Надо у них спросить, что они хотят. Я не сидел на лавке, играл в футбол. Их всe устраивает, довольствуются тем, что есть. У них всe прекрасно, есть контракт. Так они и просидят на лавке всю жизнь и нигде не заиграют.

    В СССР было много талантливых игроков, а играли единицы. Сейчас же талантливых мало, а они ещe и не хотят играть. Много факторов, которые сейчас влияют на мозг футболистов. И так многим из них не хватает винтиков в голове, а сейчас ещe агенты есть и другие факторы. Но они хорошо живут – играть не хотят, только деградируют, зато деньги получают», – сказал Канчельскис.

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    Источник: «Чемпионат»

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    04.04.2024 19:15
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    Комментарии (12)
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    ...уефан
    1712249113
    ...так оно и есть! И это - не есть хорошо)...
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    baggio80
    1712249858
    Полностью согласен на все 100 %. Не помню кто сказал самое главное что зарплата во время на карточку приходит
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    MaxRnD
    1712250821
    Недоедают ....
    Ответить
    Кузьмич на трибуне
    1712252931
    Чтоб я так жил. С такой зарплатой как у наших мяченогов должны пахать в три раза больше. Играть два раза в неделю- тяжело, нужна ротация составов. Отпуск два раза в год. Я понимаю , что если сделать зарплату 200 т. руб в месяц, к нам в Россию ни один иностранец не приедет,а все будут стараться уехать в Европу. Но такой перекос с зарплатами как у мяченогов в сравнении с работягами на стройках, на предприятиях или шахтах тоже не совсем правильный. По сути они живут в другой реальности.
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    TIMOTHY
    1712253856
    Андрей имеет право так сказать! Он играл и причем везде отлично
    Ответить
    Валя Ромашина
    1712254343
    Необходимо набирать мигрантов из средний Азии . Они за 30 тыс. деревянных все титулы выиграют .
    Ответить
    алдан2014
    1712273992
    Откормили барашков,и кого не спроси ,хотят на запад играть. То есть повышать уровень отечественной лиги,для них не актуально. Те ещё патриоты
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    Сергей-Садковский-google
    1712280617
    Зависть- плохое чувство! По -трезвому он бы так не высказался, есть корпоративная этика. Но он конкретно выпивает, и его никуда не берут.
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    FRZZ
    1712298382
    В РПЛ нужно установить зарплаты например, от 5 до 20 тысяч долларов или евро в месяц в зависимости от квалификации игрока. Если команда выигрывает, то получает премиальные в 2-х кратном размере оклада. Тогда у наших игроков будет стремление расти, играть лучше и уезжать в Европу. А так они уже миллионеры, зачем им убиваться на поле и так деньги капают.
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    Алексей З
    1712298957
    Странный путанный спич от бывшего неплохого игрока. Футбол это работа , вопросы надо задавать не "работнику", а тому кто платит. Какой дурак откажется от хорошей зп ? Вопрос , почему зп у российских футболистов ооочень высокая , не смотря на отсутствие результатов и пустые трибуны ? На футбольные клубы деньги есть , а на медицину и образование ( судя по зп учителей и врачей ) нет ? В СССР футболисты получали больше ср.статистического рабочего , в 2-3 раза , а сейчас при ср.зп по стране 50-80 К , почему в РПЛ их месячный оклад измеряется миллионами ? Ладно бы результаты соответствовали и матчи пользовались зрительским интересом , но этого и в помине нет. Думаю это Канчельскис имел ввиду. Всё в стране через жопу. Денег дофига , но трат
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