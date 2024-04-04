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    • Орозко из «Крыльев» – об Акинфееве: «До матча не знал, кто это»

    Орозко из «Крыльев» – об Акинфееве: «До матча не знал, кто это»

    Футболист «Крыльев Советов» Франко Орозко вспомнил незабитый пенальти в ворота ЦСКА в мартовском матче РПЛ.

    – Ты совсем недолго в России, но уже успел узнать, что такое «нога Игоря Акинфеева».

    – Честно скажу: до матча ничего не знал про него. Только после игры уже рассказали, кто это. Было непросто после незабитого пенальти. Но все мои товарищи, тренер и семья помогли. Осинькин сказал, что всe уже в прошлом, надо стараться в следующих матчах.

    • Аргентинец арендован у «Лануса» до конца года.
    • На счету Орозко 3 матча в РПЛ.
    • Акинфеев всю карьеру (с 2003 года) проводит в ЦСКА.

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    Источник: «Чемпионат»

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    04.04.2024 18:13
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    Комментарии (1)
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    mihail200606
    1712259027
    Ну и не нужен он тебе ..ниче интересного..
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