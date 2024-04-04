Орозко из «Крыльев» – об Акинфееве: «До матча не знал, кто это»

Футболист «Крыльев Советов» Франко Орозко вспомнил незабитый пенальти в ворота ЦСКА в мартовском матче РПЛ.

– Ты совсем недолго в России, но уже успел узнать, что такое «нога Игоря Акинфеева».

– Честно скажу: до матча ничего не знал про него. Только после игры уже рассказали, кто это. Было непросто после незабитого пенальти. Но все мои товарищи, тренер и семья помогли. Осинькин сказал, что всe уже в прошлом, надо стараться в следующих матчах.