Орозко из «Крыльев» – об Акинфееве: «До матча не знал, кто это»

Футболист «Крыльев Советов» Франко Орозко вспомнил незабитый пенальти в ворота ЦСКА в мартовском матче РПЛ.
– Ты совсем недолго в России, но уже успел узнать, что такое «нога Игоря Акинфеева».
– Честно скажу: до матча ничего не знал про него. Только после игры уже рассказали, кто это. Было непросто после незабитого пенальти. Но все мои товарищи, тренер и семья помогли. Осинькин сказал, что всe уже в прошлом, надо стараться в следующих матчах.
- Аргентинец арендован у «Лануса» до конца года.
- На счету Орозко 3 матча в РПЛ.
- Акинфеев всю карьеру (с 2003 года) проводит в ЦСКА.