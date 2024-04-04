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    Мостовой оценил дубль Педро в ворота «Спартака»

    Бывший спартаковец Александр Мостовой оценил игру зенитовца Педро в кубковом матче против «Спартака» (2:1).

    • 18-летний бразилец оформил дубль, принеся команде волевую победу.
    • Это первые голы Педро в России.
    • Ответный матч – 17 апреля.

    «Педро – просто красавец, очень быстрый, техничный. Понятно, что у парня большое будущее, но давайте не перехваливать. Всему свое время. Сравнивать его точно ни с кем не нужно. Сегодня он молодец, провел яркий матч. Будем дальше за ним наблюдать. Не просто так же «Зенит» вывалил за него приличную сумму», – сказал Мостовой.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    04.04.2024 11:41
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    Комментарии (1)
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    oyabun
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    Какую "приличную" сумму? За бразильца такого уровня совсем немного - 9 млн. Спартак за Угальде гораздо больше заплатил - 15 млн.
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