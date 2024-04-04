Мостовой оценил дубль Педро в ворота «Спартака»

Бывший спартаковец Александр Мостовой оценил игру зенитовца Педро в кубковом матче против «Спартака» (2:1).

18-летний бразилец оформил дубль, принеся команде волевую победу.

Это первые голы Педро в России.

Ответный матч – 17 апреля.

«Педро – просто красавец, очень быстрый, техничный. Понятно, что у парня большое будущее, но давайте не перехваливать. Всему свое время. Сравнивать его точно ни с кем не нужно. Сегодня он молодец, провел яркий матч. Будем дальше за ним наблюдать. Не просто так же «Зенит» вывалил за него приличную сумму», – сказал Мостовой.