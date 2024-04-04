Зобнин заявил, что спартаковские россияне сильнее зенитовских: «Без обид питерским»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин дал комментарий после кубкового матча против «Зенита» (1:2).

«Спартак» забил на 12-й минуте первым, но потом пропустил на 55-й и 65-й.

Дубль у «Зенита» оформил Педро.

Ответный матч – 17 апреля.

«Меня радует, что в «Спартаке» играют русские ребята. Это очень важно. Вы сегодня видели разницу между нашими русскими ребятами и питерскими русскими ребятами. Без обид питерским ребятам. Мы играем, мы в тонусе. На перспективу у «Спартака» хорошее будущее», – сказал Зобнин.