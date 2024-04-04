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    • Зобнин заявил, что спартаковские россияне сильнее зенитовских: «Без обид питерским»

    Зобнин заявил, что спартаковские россияне сильнее зенитовских: «Без обид питерским»

    Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин дал комментарий после кубкового матча против «Зенита» (1:2).

    • «Спартак» забил на 12-й минуте первым, но потом пропустил на 55-й и 65-й.
    • Дубль у «Зенита» оформил Педро.
    • Ответный матч – 17 апреля.

    «Меня радует, что в «Спартаке» играют русские ребята. Это очень важно. Вы сегодня видели разницу между нашими русскими ребятами и питерскими русскими ребятами. Без обид питерским ребятам. Мы играем, мы в тонусе. На перспективу у «Спартака» хорошее будущее», – сказал Зобнин.

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    Источник: «Чемпионат»

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    04.04.2024 00:20
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    Комментарии (48)
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    vvv123
    1712214740
    Кто например, уж не Соболь-ли? Этот может только валяться и по-воровски рукой в мяч сыграть!
    Ответить
    SLADE2019
    1712215269
    Продолжение сумашествия. Зобнин, раньше, что ты чудак на букву м знали твои родные и близкие, в том числе в ФКСМ. Теперь об этом вся страна знает. Какая разница, что русские ребята из Спартака сильнее русских из Зенита? Что за дол.....во? Уже не знаешь, как несостоятельность команды приукрасить? Кстати, это только на твой тупоголовый взгляд. И перспективы у русских ребят из Спартака никакой. Это у кого, у Игнатова, Умярова и Денисова перспективы? Хватит народ смешить, дурень.
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    slavа0508
    1712215496
    Делом надо доказывать, а не болтовнёй в прессе...
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    DOCTOR PENALTY
    1712216647
    Ну, Зобнин, насмешил... Это ты свой взгляд с лавки озвучил? *****
    Ответить
    Волжанин064
    1712217093
    Оле . оле .оле Роман балабол .
    Ответить
    alp
    1712217190
    прям в точку! у меня кстати зарплата лярд и живу я в константиновском дворце
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    VVM1964
    1712228546
    Ну понятно, что у нас - самые россиянистые россияне, да вот только мне на это начихать - хочется побед и хорошей игры !!!
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    Cleaner
    1712232093
    Уровень Зобнина - Пердив. А туда же, заявления высказывает. СТЫДНО за таких спартаковцев. А других сейчас в Спартаке и не держат...(((
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    portero
    1712234066
    Медали им наденьте!!!!
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    Сергей-Садковский-google
    1712281741
    Ну хоть какое то успокоение! Если бы не зенитовские бразильцы, Спартак стал бы третьим-четвертым))).
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