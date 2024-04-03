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    • Мостовой похвалил Мостового из «Зенита» и дал совет российским игрокам

    Мостовой похвалил Мостового из «Зенита» и дал совет российским игрокам

    Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал игру россиян в зарубежных чемпионатах и отметил прогресс 26-летнего хавбека «Зенита» Андрея Мостового.

    «Я уже говорил и многие, кто играли за границей, говорили, что российским футболистам стоит пробовать себя в иностранных командах.

    Есть примеры Головина, Миранчука, Захаряна и остальных. У нас долгое время никто не уезжал в Европу, потому что не брали. Поэтому Карпин ничего особо нового не сказал, мы об этом говорим постоянно.

    Почему Семак должен доверять молодежи? Много случаев, когда игрок уезжает из «Зенита» и потом раскрывается.

    Но другое дело – выиграть конкуренцию в «Зените», потому что в команде собраны очень сильные футболисты. Поэтому либо ты сидишь в запасе и выигрываешь титулы, или же пробуешь себя в другой команде.

    Взять в пример Мостового. Он же мог спокойно уйти из «Зенита», но он терпел и сейчас является одним из основных футболистов. Его фамилия обязывает быть одним из лучших. Он молодец», – сказал Александр Мостовой.

    • Андрей Мостовой провел в этом сезоне 19 матчей за «Зенит», забил 3 гола, отдал 1 передачу.
    • Петербургский клуб выиграл последние пять чемпионатов России.

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    Источник: «Чемпионат»

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    03.04.2024 18:50
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    Комментарии (6)
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    TIMOTHY
    1712159632
    Все верно,пахать надо
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    raritet
    1712160528
    Вывод. Еще несколько Мостовых и наша Лига лучшая в Европе. Но. Пока Мостовых только двое. Об этом и речь ведет Александр.
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    Plyash
    1712160860
    ..."фамилия обязывает..." - Как много в этой фразе. Мне понравилось.От скромности Саша не умрёт.Так держать.
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    DVOK68
    1712161538
    Племяш)
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    ...уефан
    1712161649
    ... Может даже лучший в Зените...
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    Александр-Каратеев-yandex
    1712161945
    Молодец-то молодец, но он не является игроком основного состава, т. к. в половине из проведённых матчей выходил на замену.
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