Мостовой похвалил Мостового из «Зенита» и дал совет российским игрокам

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал игру россиян в зарубежных чемпионатах и отметил прогресс 26-летнего хавбека «Зенита» Андрея Мостового.

«Я уже говорил и многие, кто играли за границей, говорили, что российским футболистам стоит пробовать себя в иностранных командах.

Есть примеры Головина, Миранчука, Захаряна и остальных. У нас долгое время никто не уезжал в Европу, потому что не брали. Поэтому Карпин ничего особо нового не сказал, мы об этом говорим постоянно.

Почему Семак должен доверять молодежи? Много случаев, когда игрок уезжает из «Зенита» и потом раскрывается.

Но другое дело – выиграть конкуренцию в «Зените», потому что в команде собраны очень сильные футболисты. Поэтому либо ты сидишь в запасе и выигрываешь титулы, или же пробуешь себя в другой команде.

Взять в пример Мостового. Он же мог спокойно уйти из «Зенита», но он терпел и сейчас является одним из основных футболистов. Его фамилия обязывает быть одним из лучших. Он молодец», – сказал Александр Мостовой.