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    • Мостовой объяснил, почему можно не смотреть матч «Спартак» — «Зенит»

    Мостовой объяснил, почему можно не смотреть матч «Спартак» — «Зенит»

    Бывший полузащитник «Сельты» и «Спартака» Александр Мостовой считает, что в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России «Спартак»«Зенит» команды будут играть в свое удовольствие.

    «Я и забыл про эту игру, если честно. Какой смысл ее смотреть, если все равно никто не вылетает? Наверное, не буду ее смотреть. До сих пор не понимаю, в чем прелесть такого формата Кубка России. Никто не будет играть на все сто процентов, так как будет вторая игра. Поиграют в свое удовольствие да и все», – сказал Мостовой.

    • Игра в Москве пройдет сегодня и начнется в 20:30 мск.
    • Ответная встреча в Санкт-Петербурге состоится 17 апреля.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    03.04.2024 16:28
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    Комментарии (25)
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    Evgenijgerasimov607@gmail
    1712153895
    Если сказать,что он ИДИЁТ,ничего не сказать
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    Suvorov71
    1712153942
    Сашко, зачем ты пошел учиться на тренера, ведь если не памяти, толку в твоей учебе нет, а я так надеялся, что вот он тренер для Спартака
    Ответить
    ...уефан
    1712155490
    ...ну, формат кубковый, наверное, самый загадочный и нудный, какой только можно было придумать. Сам матч стоит особняком. Я не думаю, что кого-то из нас волнует, будет Мостовой смотреть Спартак-Зенит или нет...
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    Горловский
    1712156356
    Я считаю правильными и справедливыми двух матчевые поединки. Если одна игра, то она должна быть на нейтральном поле, чтобы не было ни у кого преимущества. Но там будет минимум зрителей. Причём, которым по большому счёту фиолетово будет кто победит.
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    Cleaner
    1712156800
    Мне одному кажется, что Мостовой немного того? Зачем он учится на тренера, все равно такому неадеквату никто команду не доверит...(((
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    Алексей З
    1712157265
    Наконец-то Саня прозрел !!! С таким регламентом из конфетки сделали говно.
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    Riot Zero
    1712158129
    Кто берёт интервью у этого нытика?
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    Ziklop
    1712158775
    формат кубка действительно дурацкий! лучше бы кубок лиги сделали, раз хотят чтоб игр команд РПЛ было больше!
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    subbotaspartak
    1712160745
    ...Наверное, не буду ее смотреть... Ну вот, лишил пацанов мотивации
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    The only one
    1712204912
    По его логике: Нафига смотреть весь чемпионат- всё равно в этих играх никто чемпионом не станет. Посмотрю последний тур...
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