Мостовой объяснил, почему можно не смотреть матч «Спартак» — «Зенит»

Бывший полузащитник «Сельты» и «Спартака» Александр Мостовой считает, что в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России «Спартак» – «Зенит» команды будут играть в свое удовольствие.

«Я и забыл про эту игру, если честно. Какой смысл ее смотреть, если все равно никто не вылетает? Наверное, не буду ее смотреть. До сих пор не понимаю, в чем прелесть такого формата Кубка России. Никто не будет играть на все сто процентов, так как будет вторая игра. Поиграют в свое удовольствие да и все», – сказал Мостовой.