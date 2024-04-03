Мостовой сказал, как «Зенит» может сыграть в первом матче со «Спартаком» в Кубке России

Бывший полузащитник «Спартак», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой выразил мнение, что «Зенит» является небольшим фаворитом в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России против красно-белых.

«Я вообще забыл про матч «Спартака» с «Зенитом». Исходя из формата Кубка России, многие забывают, кто и с кем играет. Что касается самой игры, то для меня небольшой фаворит – «Зенит». Но мы же понимаем, что после этого матча никто не вылетит, потому что в Петербурге будет вторая игра. «Зенит», имея в запасе игру в Питере, может в первом матче со «Спартаком» сыграть в удовольствие», – сказал Мостовой.