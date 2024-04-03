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    • Мостовой сказал, как «Зенит» может сыграть в первом матче со «Спартаком» в Кубке России

    Мостовой сказал, как «Зенит» может сыграть в первом матче со «Спартаком» в Кубке России

    Бывший полузащитник «Спартак», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой выразил мнение, что «Зенит» является небольшим фаворитом в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России против красно-белых.

    «Я вообще забыл про матч «Спартака» с «Зенитом». Исходя из формата Кубка России, многие забывают, кто и с кем играет. Что касается самой игры, то для меня небольшой фаворит – «Зенит». Но мы же понимаем, что после этого матча никто не вылетит, потому что в Петербурге будет вторая игра. «Зенит», имея в запасе игру в Питере, может в первом матче со «Спартаком» сыграть в удовольствие», – сказал Мостовой.

    • Игра в Москве пройдет сегодня и начнется в 20:30 мск.
    • Ответная встреча в Санкт-Петербурге состоится 17 апреля.

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    Источник: «Чемпионат»

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    03.04.2024 10:22
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    Комментарии (9)
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    СпорЦмен
    1712129143
    Сви.нных бичей, одно удовольствие опускать.
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    Скай
    1712131488
    Е пать и драть вонючих б о м жей не особо удовольствие, ибо смрад и вонь от них, но придется.
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    Ziklop
    1712132910
    бразилы всегда играют по настрению! Семак никак не влияет на игру клуба!
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    Павелий
    1712136820
    Мне кажется, что Серёжа-физрук выпустит полуосновной состав на Кубок, так как ему очень важно принести Миллеру 6-е чемпионство подряд.
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