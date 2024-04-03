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    Мостовой объяснил, почему лихорадит клубы РПЛ

    Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой видит причину нестабильных выступлений клубов РПЛ в «Зените».

    «Я говорил в начале сезона, что борьба в РПЛ станет более равной. Как «Зенит» начало лихорадить на старте сезона, так и продолжает до сих пор. Остальные команды подтянулись.

    Все команды лихорадит, потому что в этой части чемпионата мы обычно говорили, что «Зенит» уже на 70% является чемпионом. Сейчас такого нет, поэтому все в таком непривычном состоянии находятся», – сказал Мостовой.

    • Лидер РПЛ «Зенит» в трех матчах после возобновления турнира одержал одну победу.
    • Петербуржцы имеют 41 очко после 21 матча. «Краснодар» уступает им 1 очко, «Динамо» – 3.

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    Источник: «Чемпионат»

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    03.04.2024 08:04
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    Комментарии (4)
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    Алексей З
    1712126026
    Да никого не лихорадит, уровень лиги упал , так называемые "топы" опускаются всё ниже и ниже. Смотрите на результаты. Краснодар вылетает от 1 лиги , Спартак в Москве не может обыграть Факел и Урал, Локо отскакивает дома от Оренбурга , кони от последних сочи, Динамо дома 1:4 от Ростова , бмжи 1:1 с КС. Мы по привычке делим лигу , а на поле все как общая масса, с неприятным запахом.
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    СпорЦмен
    1712130455
    Мостовому рыбкой с пивом платят за интервью или водкой с огурчиком. Походу водкой с пивом. :)))
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    ЗаЖиМ
    1712141121
    Единственный интервьюер у бомбардира
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