Мостовой объяснил, почему лихорадит клубы РПЛ

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой видит причину нестабильных выступлений клубов РПЛ в «Зените».

«Я говорил в начале сезона, что борьба в РПЛ станет более равной. Как «Зенит» начало лихорадить на старте сезона, так и продолжает до сих пор. Остальные команды подтянулись.

Все команды лихорадит, потому что в этой части чемпионата мы обычно говорили, что «Зенит» уже на 70% является чемпионом. Сейчас такого нет, поэтому все в таком непривычном состоянии находятся», – сказал Мостовой.