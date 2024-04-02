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    • Скандал в Медиалиге: семь клубов объявили бойкот известному журналисту

    Скандал в Медиалиге: семь клубов объявили бойкот известному журналисту

    Журналист Севастьян Терлецкий и его телеграм-канал «Крысева» подверглись бойкоту.

    Общаться с Терлецким из-за его ангажированности отказались сразу семь клубов Медиалиги.

    • «БроукБойз»
    • «Чисто Питер» (медиаклуб «Зенита»)
    • ФК «10»
    • ФК «Деньги»
    • «Народная команда» (клуб фанатов «Спартака»)
    • «Титан»
    • Fight Nights

    «Привет, «Крысева»! К вам обращаются руководители всех нижеподписавшихся команд. Мы открыто заявляем, что с этого дня руководители, игроки и весь персонал наших футбольных клубов не даст вам ни одного комментария, связанного с текущими инфоповодами медиафутбола.

    Мы долго намекали вам и шутили о вашей ангажированности, но с этого момента в вашем паблике будет правда исключительно и по-настоящему эксклюзивный контент, который связан только с одной командой – 2DROTS.

    Уверены, что это пойдeт на пользу всему медиафутболу. Разговоры о предвзятости и большой любви к 2D прекратятся, а ваш паблик отныне можно на вполне законных основаниях переименовать в «Пресс-службу 2DROTS», – сказано в коллективном письме семи клубов.

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    Источник: «Чемпионат»

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    02.04.2024 22:33
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    Комментарии (4)
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    СпорЦмен
    1712086939
    Медиалига это клуб по интересам типа Степана Скворцова?
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    Спартач80
    1712087552
    Эт самое, во дворах почти подсохло, бомбардиру пора бегать и брать интервью у пацанов оттуда...
    Ответить
    TIMOTHY
    1712087991
    Народная команда)) надо же как обозвались в медиа бездари
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    Kollljan
    1712129171
    А Терлецкий это кто?
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