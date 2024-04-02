Скандал в Медиалиге: семь клубов объявили бойкот известному журналисту

Журналист Севастьян Терлецкий и его телеграм-канал «Крысева» подверглись бойкоту.

Общаться с Терлецким из-за его ангажированности отказались сразу семь клубов Медиалиги.

«БроукБойз»

«Чисто Питер» (медиаклуб «Зенита»)

ФК «10»

ФК «Деньги»

«Народная команда» (клуб фанатов «Спартака»)

«Титан»

Fight Nights

«Привет, «Крысева»! К вам обращаются руководители всех нижеподписавшихся команд. Мы открыто заявляем, что с этого дня руководители, игроки и весь персонал наших футбольных клубов не даст вам ни одного комментария, связанного с текущими инфоповодами медиафутбола.

Мы долго намекали вам и шутили о вашей ангажированности, но с этого момента в вашем паблике будет правда исключительно и по-настоящему эксклюзивный контент, который связан только с одной командой – 2DROTS.

Уверены, что это пойдeт на пользу всему медиафутболу. Разговоры о предвзятости и большой любви к 2D прекратятся, а ваш паблик отныне можно на вполне законных основаниях переименовать в «Пресс-службу 2DROTS», – сказано в коллективном письме семи клубов.