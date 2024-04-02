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    • Карпукас из «Локомотива» назвал лучшую для себя роль на поле

    Карпукас из «Локомотива» назвал лучшую для себя роль на поле

    Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас рассказал, как лучше всего использовать его на поле.

    «Я бы себя оставил на позиции шестeрки-опорника, потому что у меня не самые большие взрывные качества. Я не могу повыше взрываться, открываться.

    Я увереннее, когда чуть-чуть пониже, у меня там другая работа. У меня неплохо развита скоростная выносливость, а на позиции опорника могу достаточно побегать», – заявил 21-летний воспитанник «Локо».

    • В этом сезоне Карпукас провел 21 матч без голевых действий.
    • Его контракт с «Локомотивом» рассчитан до лета 2027 года.
    • Рыночная стоимость хавбека – 6 миллионов евро.

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    Источник: «Чемпионат»

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    02.04.2024 17:17
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