Карпукас из «Локомотива» назвал лучшую для себя роль на поле

Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас рассказал, как лучше всего использовать его на поле.

«Я бы себя оставил на позиции шестeрки-опорника, потому что у меня не самые большие взрывные качества. Я не могу повыше взрываться, открываться.

Я увереннее, когда чуть-чуть пониже, у меня там другая работа. У меня неплохо развита скоростная выносливость, а на позиции опорника могу достаточно побегать», – заявил 21-летний воспитанник «Локо».