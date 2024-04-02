«Барселона» рассмотрит приобретение Субименди, Киммиха и Силвы, чтобы сохранить Хави

Главный тренер «Барселоны» Хави пока не отказался от объявленного решения уйти из команды по окончании сезона. Люди, близкие к тренеру, говорят, что он тверд в своем решении, однако в руководстве каталонского клуба рассчитывают сохранить специалиста.

По данным Mundo Deportivo, несколько факторов могут поколебать решимость Хави. Среди них успешные результаты в Лиге чемпионов и чемпионате Испании. Но даже в таком случае руководству «Барселоны» придется согласиться с требованиями Хави по усилению состава.

Если клуб не сможет гарантировать наличие сильного состава, то Хави точно уйдет из команды вне зависимости от итогов сезона. Тренер, прежде всего, рассчитывает на усиление в центре поля. Он рассматривает Мартина Субименди («Реал Сосьедад»), Йозуа Киммиха («Бавария») и Бернарду Силву («Манчестер Сити»).