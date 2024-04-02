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    • «Барселона» рассмотрит приобретение Субименди, Киммиха и Силвы, чтобы сохранить Хави

    «Барселона» рассмотрит приобретение Субименди, Киммиха и Силвы, чтобы сохранить Хави

    Главный тренер «Барселоны» Хави пока не отказался от объявленного решения уйти из команды по окончании сезона. Люди, близкие к тренеру, говорят, что он тверд в своем решении, однако в руководстве каталонского клуба рассчитывают сохранить специалиста.

    По данным Mundo Deportivo, несколько факторов могут поколебать решимость Хави. Среди них успешные результаты в Лиге чемпионов и чемпионате Испании. Но даже в таком случае руководству «Барселоны» придется согласиться с требованиями Хави по усилению состава.

    Если клуб не сможет гарантировать наличие сильного состава, то Хави точно уйдет из команды вне зависимости от итогов сезона. Тренер, прежде всего, рассчитывает на усиление в центре поля. Он рассматривает Мартина Субименди («Реал Сосьедад»), Йозуа Киммиха («Бавария») и Бернарду Силву («Манчестер Сити»).

    • С тех пор, как Хави объявил, что покинет пост главного тренера «Барселоны» по окончании сезона, команда ни разу не проиграла, одержав 8 побед и 3 раза сыграв вничью.
    • Команда занимает 2-е место в Примере с 67 очками после 30 туров. Она отстает от «Реала» на 8 очков.
    • В Лиге чемпионов «Барселона» на стадии 1/4 финала встречается с «ПСЖ».

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    Источник: Mundo Deportivo

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    02.04.2024 12:14
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