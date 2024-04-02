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    • Мостовой спрогнозировал результат игры «Спартак» — «Зенит» в Кубке России

    Мостовой спрогнозировал результат игры «Спартак» — «Зенит» в Кубке России

    Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой считает, что красно-белые сыграют вничью с «Зенитом» в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России.

    «Принципиальная встреча двух команд. Хотя я не уверен, что соперники выложатся на полную сейчас.

    «Зенит» на выходных удивил – не смог в гостях обыграть «Крылья Советов», ошибся на первых минутах и привез себе гол. Затем за все 90 минут питерцы сумели забить всего один гол. Но повезло команде Семака – в прошлом туре «Краснодар» тоже не смог набрать три очка. Так что их турнирное положение сохранилось, «Зенит» все еще лидирует в лиге.

    «Спартак» тоже сыграл вничью на выходных в Премьер-лиге. И тоже клуб это сделал не с топовым соперником – 0:0 с «Уралом». Совсем пока непонятно смотрится команда Абаскаля, тяжело ей без Промеса, имеются проблемы с реализацией моментов.

    В таблице РПЛ красно-белые уже идут за пределами топ-5. Их отставание от лидеров уже, конечно, довольно большое. Остается надеяться на успех в Кубке.

    Для соперников это будет уже третья встреча в сезоне. Ранее «Спартак» ни разу не победил – 1:3 и 0:0. Сегодня тоже не вижу, за счет чего «красно-белые» выиграют. Но и от «Зенита» прямо активной игры все 90 минут не жду.

    К тому же, это только первая игра полуфинала, можно не так уж сильно выкладываться и покопить силы для РПЛ. Думаю, соперники по разу отличатся и разойдутся», – сказал Мостовой.

    • Матч пройдет 3 апреля в Москве и начнется в 20:30.
    • Ответная игра запланирована в Санкт-Петербурге 16 апреля.

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    Источник: ВсеПроСпорт.ру

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    02.04.2024 11:09
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    Комментарии (19)
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    Дубина
    1712045743
    Поимеем цыганей газпромовских!!
    Ответить
    Алексей З
    1712046218
    При таком регламенте, все матчи "путь РПЛ" пустая трата времени и сил. Главное в Кубке выиграть в финале. Кроме громкой вывески , спортивного значения матч не имеет , так как при определённом раскладе соперники могут в финале встретиться. Вот тогда будет БИТВА , а сейчас просто спарринг.
    Ответить
    СпорЦмен
    1712048022
    Всё зависит от того, сколько срам зашлёт судьям? В мАскве они обычно не экономят.
    Ответить
    ЗаЖиМ
    1712052671
    Кеша (Саша), ты опять?(с)
    Ответить
    Suvorov71
    1712052774
    Видимо промквас уже поработал с судьями, еще в начали заслали определенную сумму, ведь все знают, что судьи промквасовские, ну и как вся лига
    Ответить
    Скай
    1712059534
    можно всяко рассуждать, но вшивый бЗДИнитец уже подсуетился, судейки в курсе, а адм ресурс держит руку на пульсе во главе с пиз Дюковым.
    Ответить
    ПалкоВводецъ (returned)
    1712064507
    Опять этот фарм клуб со своими ручными судьями. Пора нахлестать по их наглым свинячим щам! Гыгыгы
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    ЯНикПоменял
    1712065540
    Зенит выставит второй состав. И им хватит победить основу Спартака.
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    mutabor0992
    1712088961
    Короче если в двух словах...Будет кукольный театр.гыыыыы
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