Мостовой спрогнозировал результат игры «Спартак» — «Зенит» в Кубке России

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой считает, что красно-белые сыграют вничью с «Зенитом» в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России.

«Принципиальная встреча двух команд. Хотя я не уверен, что соперники выложатся на полную сейчас.

«Зенит» на выходных удивил – не смог в гостях обыграть «Крылья Советов», ошибся на первых минутах и привез себе гол. Затем за все 90 минут питерцы сумели забить всего один гол. Но повезло команде Семака – в прошлом туре «Краснодар» тоже не смог набрать три очка. Так что их турнирное положение сохранилось, «Зенит» все еще лидирует в лиге.

«Спартак» тоже сыграл вничью на выходных в Премьер-лиге. И тоже клуб это сделал не с топовым соперником – 0:0 с «Уралом». Совсем пока непонятно смотрится команда Абаскаля, тяжело ей без Промеса, имеются проблемы с реализацией моментов.

В таблице РПЛ красно-белые уже идут за пределами топ-5. Их отставание от лидеров уже, конечно, довольно большое. Остается надеяться на успех в Кубке.

Для соперников это будет уже третья встреча в сезоне. Ранее «Спартак» ни разу не победил – 1:3 и 0:0. Сегодня тоже не вижу, за счет чего «красно-белые» выиграют. Но и от «Зенита» прямо активной игры все 90 минут не жду.

К тому же, это только первая игра полуфинала, можно не так уж сильно выкладываться и покопить силы для РПЛ. Думаю, соперники по разу отличатся и разойдутся», – сказал Мостовой.