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    • Стало известно, в каком клубе хочет продолжить карьеру Родриго

    Стало известно, в каком клубе хочет продолжить карьеру Родриго

    Нападающий Родриго не рассматривает возможность ухода из «Реала» летом. По данным Cadena SER, он хочет остаться в команде, если это будет зависеть от него, несмотря на интерес со стороны «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Арсенала» и «Ливерпуля», которые следят за ситуацией вокруг игрока.

    Бразильцу возможно придется конкурировать за место в атаке не только с Винисиуом, но и с Килианом Мбаппе, трансфер которого ожидается летом. Родриго считает, что вокруг новичка начнут строить масштабный спортивный проект. Он не хочет уходить из такого клуба.

    • В этом сезоне Родриго забил 15 голов и сделал 8 результативных передач в 42 матчах за «Реал».
    • Ожидается, что официально о переходе Килиана Мбаппе в «Мадрид» из «ПСЖ» объявят перед Евро-2024.

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    Источник: Cadena SER

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    02.04.2024 08:31
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    Комментарии (2)
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    Artemka444
    1712039849
    Никуда он не уйдёт!!
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