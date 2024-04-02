Стало известно, в каком клубе хочет продолжить карьеру Родриго

Нападающий Родриго не рассматривает возможность ухода из «Реала» летом. По данным Cadena SER, он хочет остаться в команде, если это будет зависеть от него, несмотря на интерес со стороны «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Арсенала» и «Ливерпуля», которые следят за ситуацией вокруг игрока.

Бразильцу возможно придется конкурировать за место в атаке не только с Винисиуом, но и с Килианом Мбаппе, трансфер которого ожидается летом. Родриго считает, что вокруг новичка начнут строить масштабный спортивный проект. Он не хочет уходить из такого клуба.