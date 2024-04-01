Зимний новичок «Зенита» – о получении российского паспорта: «Все возможно»

18-летний вингер «Зенита» Педро не исключил, что в будущем станет гражданином РФ.

«Пока слишком рано говорить или даже думать об этом. Знаю про истории с Малкомом, Клаудиньо и Марио [Фернандесом]. Однако сейчас меня занимают только профессиональные моменты, связанные непосредственно с футболом.

Надо проявить себя в «Зените», достичь чего-то особенного. И уже потом, если обстоятельства так сложатся и все к этому будет располагать, то почему бы не рассмотреть вариант с получением российского паспорта?

Все возможно. Но на данный момент не задумываюсь об этом», – сказал бразилец.