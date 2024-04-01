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    • Зимний новичок «Зенита» – о получении российского паспорта: «Все возможно»

    Зимний новичок «Зенита» – о получении российского паспорта: «Все возможно»

    18-летний вингер «Зенита» Педро не исключил, что в будущем станет гражданином РФ.

    «Пока слишком рано говорить или даже думать об этом. Знаю про истории с Малкомом, Клаудиньо и Марио [Фернандесом]. Однако сейчас меня занимают только профессиональные моменты, связанные непосредственно с футболом.

    Надо проявить себя в «Зените», достичь чего-то особенного. И уже потом, если обстоятельства так сложатся и все к этому будет располагать, то почему бы не рассмотреть вариант с получением российского паспорта?

    Все возможно. Но на данный момент не задумываюсь об этом», – сказал бразилец.

    • Прошедшей зимой Педро перешел в «Зенит» из «Коринтианса».
    • Его статистика: 4 матча (86 минут) без голевых действий.
    • Контракт игрока с клубом действует до конца 2028 года.

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    Источник: «Российская газета»

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    01.04.2024 20:20
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