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    • Тихонов: «Дзюба – это клоун в кубе! Разве нормальный человек может себе позволить заниматься онанизмом?»

    Тихонов: «Дзюба – это клоун в кубе! Разве нормальный человек может себе позволить заниматься онанизмом?»

    Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал высказывание Данни, сравнившего Артему Дзюбу и Криштиану Роналду.

    «Кто, кто сказал, Данни? Я бы сказал, что Дзюба – это клоун в кубе! Игрок такого уровня, сами помните, чем он занимался. Онанизмом занимался. А разве нормальный человек может себе это позволить? Зачем тогда ещe какие-то примеры приводить?

    В Турции он не прижился, потому что лентяй. Как и весь российский футбол, к которому я отношусь очень негативно. Деньги списываются, бюджеты огромные, трибуны пустые, результат – ноль.

    Может быть только шутками Дзюба и похож на Роналду (смеется). Но чтобы быть похожим на Криштиану, надо играть как он. Роналду может себе такое позволить, потому что это величина мирового уровня, обладатель «Золотого мяча», всe у него было.

    А что было у нашего? У нас российский футбол и баскетбол не могут выйти из группы три Олимпиады. О чeм мы можем говорить?», – сказал Тихонов.

    • Данни играл с Роналду за сборную Португалии.
    • Дзюба – лучший бомбардир в истории РПЛ.
    • Летом игрок может стать свободным агентом.

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    Источник: Legalbet

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    01.04.2024 19:00
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    Комментарии (42)
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    Опорник1984
    1711994455
    Дрочить не западло. Западло попасться .
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    Боров мясной
    1711997144
    На футбольном поле чем он занимался? Персонаж крайне отвратительный, но голы забивал используя физические данные! Много здоровых игроков, но редко у кого получается, у Дзюбы результат, забитые голы! Как он в туалет ходит и его дебильные действия, это другое.
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    Красногорск_Фан
    1712000122
    Вспоминаю анекдот. Дедушка а когда лучше жилось ? Сейчас или при Сталине? Конечно при Сталине! Но почему? Он же был тиран, ссылал людей и так далее. Дурак ты внучек! При Сталине у меня член (в оригинале грубее) стоял! Завидует просто что Дзюба бодро теребит свой стручок, а иногда даже душит удава.
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    Игорь N5
    1712057551
    Согласен с тем, что у нас в местных чемпионатах лентяи… Даже взять того же Арсена «Пешехода» Захаряна. В России он пешеходом был, а в Испании «под белым господином» забегал. Ведь в Испании надо выкладываться, а в России, типа, не надо.
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    Сергей-Сарана-vkontakte
    1712058122
    Согласен. Футбол нулевой, трибуны пустые, ненужная трата денег!!! Ходят пенсионеры по полю!
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    Aleks-Romanoff-yandex
    1712060575
    Зато Ивлеева развращает народ). А этому дегенерату и нулевому футболисту студентов и депутатов слали в поддержку)
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    Сергей-Садковский-google
    1712063144
    Он вырос в то время когда мужики не дро... ли, и девки не со... ли)))
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    ABF
    1712069219
    Тихонов, бесспорно, великий биатлонист! Но, сравнивать биатлон с футболом это несерьёзно! Да, мы в футболе где-то на задворках, но и в биатлоне до нашего отстранения мы торчали! Вся разница в том, что в футбол, г-н Тихонов, играет весь мир и быть лучшими очень трудно! А на лыжах катаются прилично только 3-4 страны и мы им всем проигрываем! А то, что Дзюба - задрота, это не значит, что ты прав!
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    Артем-Шевелев-google
    1712080991
    Вся жизнь это своего рода онанизм , нашел на что внимание обратить
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    momwig_
    1712228708
    Вообще - может.. Но Дзюба - это правда клоун в кубе
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