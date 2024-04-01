Тихонов: «Дзюба – это клоун в кубе! Разве нормальный человек может себе позволить заниматься онанизмом?»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал высказывание Данни, сравнившего Артему Дзюбу и Криштиану Роналду.

«Кто, кто сказал, Данни? Я бы сказал, что Дзюба – это клоун в кубе! Игрок такого уровня, сами помните, чем он занимался. Онанизмом занимался. А разве нормальный человек может себе это позволить? Зачем тогда ещe какие-то примеры приводить?

В Турции он не прижился, потому что лентяй. Как и весь российский футбол, к которому я отношусь очень негативно. Деньги списываются, бюджеты огромные, трибуны пустые, результат – ноль.

Может быть только шутками Дзюба и похож на Роналду (смеется). Но чтобы быть похожим на Криштиану, надо играть как он. Роналду может себе такое позволить, потому что это величина мирового уровня, обладатель «Золотого мяча», всe у него было.

А что было у нашего? У нас российский футбол и баскетбол не могут выйти из группы три Олимпиады. О чeм мы можем говорить?», – сказал Тихонов.