Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Матчи Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    2 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    3 Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    • Главная
    • Новости
    • Черданцев раскритиковал настрой «Зенита» в весенней части сезона

    Черданцев раскритиковал настрой «Зенита» в весенней части сезона

    Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев недоволен тем, как «Зенит» выступает после зимней паузы.

    • На выходных петербуржцы сыграли вничью с «Крыльями Советов» (1:1).
    • У них 1 победа и 2 ничьи в 3 весенних матча РПЛ.
    • «Зенит» лидирует в чемпионате, опережая «Краснодар» на 1 очко.

    «Я ожидал большего в исполнении «Зенита» в Самаре. Удивляет такой настрой команды.

    Игра Вендела для меня очень показательна – был эпизод, когда он стоял на фланге, делая вид, что поддерживает атаку. Когда ему дали пас, он откровенно с большим пренебрежением пульнул мяч назад защитникам.

    Такой настрой лидеров мне непонятен. Нельзя жить только матчами против «Спартака», сезон состоит из большего количества матчей.

    С таким составом болельщики «Зенита» вправе требовать от команды более атакующего футбола. Что у команды происходит с настроением? В преддверии кубковой встречи «Зенит» разочаровал больше, чем «Спартак».

    Есть сомнения, что «Зенит» не упустит чемпионство. Если команда будет играть в таком настроении дальше, то никаких гарантий золота я бы не давал. Они уже должны были спокойно уйти в отрыв, учитывая, сколько очков растерял «Краснодар», – сказал Черданцев.

    Новости по теме
    Бубнов прокомментировал победу «Зенита» над «Балтикой» 1
    Акинфеев рассказал, у кого был самый сильный удар в РПЛ 5
    Жирков назвал лучшего российского футболиста «Зенита» 1
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.04.2024 18:18
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    TIMOTHY
    1711988602
    Ты прав,забили на игру футболеры!!
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+