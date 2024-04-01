Черданцев раскритиковал настрой «Зенита» в весенней части сезона

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев недоволен тем, как «Зенит» выступает после зимней паузы.

На выходных петербуржцы сыграли вничью с «Крыльями Советов» (1:1).

У них 1 победа и 2 ничьи в 3 весенних матча РПЛ.

«Зенит» лидирует в чемпионате, опережая «Краснодар» на 1 очко.

«Я ожидал большего в исполнении «Зенита» в Самаре. Удивляет такой настрой команды.

Игра Вендела для меня очень показательна – был эпизод, когда он стоял на фланге, делая вид, что поддерживает атаку. Когда ему дали пас, он откровенно с большим пренебрежением пульнул мяч назад защитникам.

Такой настрой лидеров мне непонятен. Нельзя жить только матчами против «Спартака», сезон состоит из большего количества матчей.

С таким составом болельщики «Зенита» вправе требовать от команды более атакующего футбола. Что у команды происходит с настроением? В преддверии кубковой встречи «Зенит» разочаровал больше, чем «Спартак».

Есть сомнения, что «Зенит» не упустит чемпионство. Если команда будет играть в таком настроении дальше, то никаких гарантий золота я бы не давал. Они уже должны были спокойно уйти в отрыв, учитывая, сколько очков растерял «Краснодар», – сказал Черданцев.