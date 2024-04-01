Сперцян рассказал, в чем прибавил при экс-тренере «Краснодара» Ивиче

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян назвал аспекты, в которых он добился прогресса за время работы с Владимиром Ивичем.
«Ивич научил меня многому. Каждый тренер учит многому. Тяжело выделить что-то одно, в чeм я прибавил при Ивиче.
Во многом, что касается тактики, обороны – да всего», – сказал Сперцян.
- Серба уволили 13 марта после двух поражений и ничьей на старте весенней части сезона.
- Ивич возглавлял «Краснодар» с января 2023 года.
- Под его руководством команда провела 48 матчей: 27 побед, 11 ничьих, 10 поражений.