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    Агент Джикии: «О «Спартаке» либо хорошо, либо никак»

    Вадим Шпинев, агент защитника «Спартака» Георгия Джикии, ответил, как относится к московскому клубу.

    «Я не хочу давать сугубо субъективные комментарии по поводу «Спартака». О нeм либо хорошо, либо никак.

    Моих слов нет про «Спартак». Я говорю про моральное состояние футболиста – он тренируется и готовится. Он конкурентен и сейчас другой, нежели осенью.

    Понятно, что не играл четыре месяца, да, это напрягает. Но мы недавно виделись, попили чай. Обстановка хорошая. Будем решать, что дальше. Но в клубные дела не лезем, не имеем права», – сказал агент.

    • Контракт Джикии со «Спартаком» истекает через 2 месяца.
    • В этом сезоне он провел всего 10 матчей (727 минут).

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    Источник: «Чемпионат»

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    01.04.2024 14:43
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    Комментарии (14)
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    Cleaner
    1711974135
    Проблема Джикии - это лишний вес. С брюхом много не набегаешь...
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    O-kolesov
    1711974576
    Как о покойнике, или хорошо, или ничего.
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    subbotaspartak
    1711974920
    либо хорошо, либо никак, либо бездомные...
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    Алексей З
    1711975732
    Агент уже слишком много наговорил , можно и помолчать. Игрок на контракте , тренируется. Выбор состава на матча прираготива тренера. Все выполняют условия своих контрактов. Летом подвидут итоги работы каждого. Вот и весь расклад и не стоит журналюгам пытаться что-то расскачать.
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    WILDLING_HRUNDEL
    1711976575
    Вся троица хохма)
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    DVOK68
    1711976612
    Минус один игрок,и игрок неплохой.Зато плюс тренер,и тренер гавняный(
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    Suvorov71
    1711976923
    Агент, не надо быть похожим на питерскую помойку, это там Лёлик запретил говорить правду про питерскую помойку
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    ivany4
    1711977307
    Как говориться, дорого яичко к христову дню! Ситуация с агентом и Жорой такая, что хоть пословицы и поговорки изучай.)) Глухим две обедни не служат, когда всему свое время и хороша ложка к обеду. А уж если прокукарекал, а там хоть нерассветай, то потом Москва слезам не верит.))
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