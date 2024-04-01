Агент Джикии: «О «Спартаке» либо хорошо, либо никак»

Вадим Шпинев, агент защитника «Спартака» Георгия Джикии, ответил, как относится к московскому клубу.

«Я не хочу давать сугубо субъективные комментарии по поводу «Спартака». О нeм либо хорошо, либо никак.

Моих слов нет про «Спартак». Я говорю про моральное состояние футболиста – он тренируется и готовится. Он конкурентен и сейчас другой, нежели осенью.

Понятно, что не играл четыре месяца, да, это напрягает. Но мы недавно виделись, попили чай. Обстановка хорошая. Будем решать, что дальше. Но в клубные дела не лезем, не имеем права», – сказал агент.