Орлов — об Ахметове: «Его пригласили в «Зенит», а он отдает передачи только на пять-семь метров, ближнему»

Комментатор Геннадий Орлов раскритиковал игру полузащитника «Зенита» Ильзата Ахметова после гостевого матча 22-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (1:1).

«Да многие не убедили. Ахметов. Его пригласили в «Зенит». А он отдает передачи только на пять-семь метров, ближнему. Но это вообще-то игра в мини-футбол, а не в большой футбол. В концовке матча никто Ахметову не мешал отдать пас партнеру на линию штрафной – где-то на 18 метров. А он пасует небрежно... Упущенный момент!

Если ты перешел в «Зенит», должен играть по-другому! Всем не хватает концентрации внимания при завершении атак. Нет последнего паса», – сказал Орлов.