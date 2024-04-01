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    • Орлов — об Ахметове: «Его пригласили в «Зенит», а он отдает передачи только на пять-семь метров, ближнему»

    Орлов — об Ахметове: «Его пригласили в «Зенит», а он отдает передачи только на пять-семь метров, ближнему»

    Комментатор Геннадий Орлов раскритиковал игру полузащитника «Зенита» Ильзата Ахметова после гостевого матча 22-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (1:1).

    «Да многие не убедили. Ахметов. Его пригласили в «Зенит». А он отдает передачи только на пять-семь метров, ближнему. Но это вообще-то игра в мини-футбол, а не в большой футбол. В концовке матча никто Ахметову не мешал отдать пас партнеру на линию штрафной – где-то на 18 метров. А он пасует небрежно... Упущенный момент!

    Если ты перешел в «Зенит», должен играть по-другому! Всем не хватает концентрации внимания при завершении атак. Нет последнего паса», – сказал Орлов.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.04.2024 11:04
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    Комментарии (30)
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    Красногвардейчик
    1711960532
    Если ты перешел в «Зенит», должен играть по-другому! ============================ Мания величия у закомплексованного хо"хла маразматика из Питера?)))))) Зенит далеко не топ Европы, а для РПЛ водокачки сойдёт))
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    Artemka444
    1711961245
    Весь зенит так играет Да и все в Рфпл
    Ответить
    СпорЦмен
    1711963163
    Пришла пора менять Семака.
    Ответить
    Александр-Каратеев-yandex
    1711964594
    А вы что не видели кого берёте? Если он в Краснодаре на лавке сидел, думаете у вас он станет великим.
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    bset
    1711965790
    Бедные несчастные. Жалко вас
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    Suvorov71
    1711965898
    Вот чем хорош Гена Флюгер, пердит постоянно, а о чем не важно, главное в его речах это угодить промквасу, где соответственно и получает З.П., видимо сам был очень сильным игроком.
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    Скай
    1711967278
    гендос, кули ты скулишь о каждой вонючке в отдельности, скажи уже , что в целом бЗдинит сцаная тряпка. гы гы
    Ответить
    TIMOTHY
    1711980388
    Сергеевич про лепешки а секта тупая про е б е шки)) вот уж чмошники эта секта тупорылая)) сидят и с 10 места с нулём голов забитых и критикуют умничают)) клоуны
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    TIMOTHY
    1711980461
    Орлов про Ахметова а стыдно и смешно за Спартак
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    Игорь N5
    1712084260
    Прав Геннадий. Ахметов вообще как пенсионер бегает, точнее, не бегает, не выкладывается, ничего не пытается доказать, Ходит пешком как легенда РПЛ в прощальном матче. Позор нашего чемпионата Ахметов. Не игрок, а тряпка.
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