Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Матчи Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    2 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    3 Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    • Главная
    • Новости
    • Орлов выделил одного игрока в составе «Зенита» в матче с «Крыльями Советов»

    Орлов выделил одного игрока в составе «Зенита» в матче с «Крыльями Советов»

    Комментатор Геннадий Орлов после матча 22-го тура РПЛ «Крылья Советов»«Зенит» (1:1) выделил в составе гостей только Педро.

    «Не могу сказать, что «Зенит» наиграл на победу в Самаре. Это не чемпионский футбол! Команда не набрала пока той игровой формы, которую мы видели в ее лучших матчах. Возникают вопросы к бразильцам. Небывалый брак в передачах, особенно в завершающей стадии атаки. Много потерь. Неслучайно того же Клаудиньо заменили на 63-й минуте.

    Все сыграли ниже своих возможностей. Пожалуй, могу выделить только Педро. Здорово работал с мячом, опасно пробивал – Ломаев выручил. Но остальные пока не вышли на нужный уровень. А пора бы.

    Не знаю, что происходит в раздевалке. Какой сейчас микроклимат в коллективе. Видимо, тренерам надо обратить внимание на этот аспект. Ведь гости вышли на поле как академики!» – сказал Орлов.

    • «Зенит» продолжает лидировать в РПЛ с 41 очком после 21 тура.
    • После возобновления сезона петербуржцы одержали в трех матчах 1 победу при 2 ничьих.

    Новости по теме
    Орлов упрекнул игрока «Зенита» в непрофессионализме 39
    Орлов: «Абаскаль – пустой, Федун – дилетант» 17
    Орлов ответил, нужно ли «Зениту» продавать Вендела 2
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.04.2024 09:29
    Рекомендуем
    Комментарии (3)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Ziklop
    1711954135
    в Зените есть тренер? там банда типо тренеры!
    Ответить
    ПалкоВводецъ (returned)
    1711958675
    Педро давно надо выпускать в стартовом составе. Талантливый малый! Гыгыгы
    Ответить
    СпорЦмен
    1711958885
    Надо было Педро, вместо Мостового. Последний, уже не впечатляет.
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+