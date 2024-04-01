Орлов выделил одного игрока в составе «Зенита» в матче с «Крыльями Советов»

Комментатор Геннадий Орлов после матча 22-го тура РПЛ «Крылья Советов» – «Зенит» (1:1) выделил в составе гостей только Педро.

«Не могу сказать, что «Зенит» наиграл на победу в Самаре. Это не чемпионский футбол! Команда не набрала пока той игровой формы, которую мы видели в ее лучших матчах. Возникают вопросы к бразильцам. Небывалый брак в передачах, особенно в завершающей стадии атаки. Много потерь. Неслучайно того же Клаудиньо заменили на 63-й минуте.

Все сыграли ниже своих возможностей. Пожалуй, могу выделить только Педро. Здорово работал с мячом, опасно пробивал – Ломаев выручил. Но остальные пока не вышли на нужный уровень. А пора бы.

Не знаю, что происходит в раздевалке. Какой сейчас микроклимат в коллективе. Видимо, тренерам надо обратить внимание на этот аспект. Ведь гости вышли на поле как академики!» – сказал Орлов.