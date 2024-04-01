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    • В «Барселоне» сохраняют надежду побороться за титул в Ла Лиге

    В «Барселоне» сохраняют надежду побороться за титул в Ла Лиге

    В раздевалке «Барселоны» по-прежнему верят в победу в чемпионате Испании, несмотря на отставание от «Реала» на 8 очков, сообщает Sport.es, однако предпочитают не говорить об этом.

    С некоторого времени в стане «блауграны» уже смирились с поражением в Ла Лиге, но команда настроена доставить мадридскому клубу неудобства до самого конца.

    При этом в «Барселоне» считают, что теперь все зависит только от «Реала». Это позволяет команде в большей степени сохранять спокойствие, нежели испытывать давление.

    Также в «Барселоне» вспоминают различные судейские ошибки, которые ставили ее в невыгодное положение и приносили пользу «Реалу», но все равно признают, что провалились там, где не должны были. В «блаугране» считают, что собственные ошибки приблизили «Мадрид» к титулу.

    • «Барселона» выиграла чемпионат Испании в прошлом сезоне.
    • До конца текущего турнира в Примере осталось 8 туров.

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    Источник: Sport.es

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    01.04.2024 09:18
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    Комментарии (1)
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    OBOLEV
    1711967968
    как надменно это звучит. Просто Реал сильнее в этом сезоне и это факт , а барсе не фартит как в прошлом году, плюс куча травм , хотя и в других клубах такие проблемы
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