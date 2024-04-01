В «Барселоне» сохраняют надежду побороться за титул в Ла Лиге

В раздевалке «Барселоны» по-прежнему верят в победу в чемпионате Испании, несмотря на отставание от «Реала» на 8 очков, сообщает Sport.es, однако предпочитают не говорить об этом.

С некоторого времени в стане «блауграны» уже смирились с поражением в Ла Лиге, но команда настроена доставить мадридскому клубу неудобства до самого конца.

При этом в «Барселоне» считают, что теперь все зависит только от «Реала». Это позволяет команде в большей степени сохранять спокойствие, нежели испытывать давление.

Также в «Барселоне» вспоминают различные судейские ошибки, которые ставили ее в невыгодное положение и приносили пользу «Реалу», но все равно признают, что провалились там, где не должны были. В «блаугране» считают, что собственные ошибки приблизили «Мадрид» к титулу.