Появилась информация о будущем Кайо

Защитник Кайо может покинуть «Краснодар» в летнее трансферное окно. По данным «Евро-Футбол.Ру», на текущий момент «быки» не планируют продлевать контракт с 28-летним бразильцем.

Действующий контракт Кайо с клубом рассчитан до конца текущего сезона. Летом бразилец может обрести статус свободного агента.