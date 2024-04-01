Появилась информация о будущем Кайо

Защитник Кайо может покинуть «Краснодар» в летнее трансферное окно. По данным «Евро-Футбол.Ру», на текущий момент «быки» не планируют продлевать контракт с 28-летним бразильцем.
Действующий контракт Кайо с клубом рассчитан до конца текущего сезона. Летом бразилец может обрести статус свободного агента.
- Кайо выступает за «Краснодар» с лета 2019 года.
- С тех пор бразилец провел 98 официальных матчей, в которых забил 3 гола и отдал 1 результативный пас.
- Из-за травмы он пропустил большую часть нынешнего сезона, сыграл в 9 матчах и отметился 1 голом.