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    Появилась информация о будущем Кайо

    Защитник Кайо может покинуть «Краснодар» в летнее трансферное окно. По данным «Евро-Футбол.Ру», на текущий момент «быки» не планируют продлевать контракт с 28-летним бразильцем.

    Действующий контракт Кайо с клубом рассчитан до конца текущего сезона. Летом бразилец может обрести статус свободного агента.

    • Кайо выступает за «Краснодар» с лета 2019 года.
    • С тех пор бразилец провел 98 официальных матчей, в которых забил 3 гола и отдал 1 результативный пас.
    • Из-за травмы он пропустил большую часть нынешнего сезона, сыграл в 9 матчах и отметился 1 голом.

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    Источник: «Евро-Футбол.Ру»

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    01.04.2024 08:26
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    Комментарии (6)
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    SLADE2019
    1711952818
    Защитником он в Краснодаре стал, а так он опорник вообще то.
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    The only one
    1711952858
    Кайо в будущем
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    Ziklop
    1711953939
    В Зенит к Барриосу! а то купят ещё хуже , этот хоть уже понятно как играть может. но к Семаку нельзя.
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    Cleaner
    1711959337
    По деньгам не сошлись. Или травма серьезная. Других причин не продлевать не вижу. Ну, если только, Кайя не нашел себе клуб где то в Европе...
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