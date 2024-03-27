Захарян ответил, кто из партнеров по «Сосьедаду» лучше всех матерится по-русски

Полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян учит партнеров материться по-русски.

– Кого из партнеров по команде учишь русскому языку?

– Мы часто с ребятами играем в карты, где я часто использую русские слова. Учу их плохому русскому. Японец Такефуса Кубо налету все схватывает – запоминает русский мат с первого раза.

– Во что играете?

– В покер. Поначалу проигрывал кругленькие суммы, а сейчас стал удачливее.