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    • Захарян ответил, кто из партнеров по «Сосьедаду» лучше всех матерится по-русски

    Захарян ответил, кто из партнеров по «Сосьедаду» лучше всех матерится по-русски

    Полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян учит партнеров материться по-русски.

    – Кого из партнеров по команде учишь русскому языку?

    – Мы часто с ребятами играем в карты, где я часто использую русские слова. Учу их плохому русскому. Японец Такефуса Кубо налету все схватывает – запоминает русский мат с первого раза.

    – Во что играете?

    – В покер. Поначалу проигрывал кругленькие суммы, а сейчас стал удачливее.

    • Захарян в клубе с августа.
    • «Сосьедад» купил Арсена у «Динамо» за 13 миллионов евро.
    • У россиянина 2 результативных действия за более чем полгода.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии (2)
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    Cleaner
    1711557319
    Захарян, про ФУТБОЛ свой лучше расскажи. Ну да, когда похвастаться СОВСЕМ НЕЧЕМ, можно и про матершину поговорить...(((
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    kirdykprishel
    1711559642
    учит партнеров материться по-русски---- А чо не по армянски ?
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