Захарян ответил, кто из партнеров по «Сосьедаду» лучше всех матерится по-русски

Полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян учит партнеров материться по-русски.
– Кого из партнеров по команде учишь русскому языку?
– Мы часто с ребятами играем в карты, где я часто использую русские слова. Учу их плохому русскому. Японец Такефуса Кубо налету все схватывает – запоминает русский мат с первого раза.
– Во что играете?
– В покер. Поначалу проигрывал кругленькие суммы, а сейчас стал удачливее.
- Захарян в клубе с августа.
- «Сосьедад» купил Арсена у «Динамо» за 13 миллионов евро.
- У россиянина 2 результативных действия за более чем полгода.