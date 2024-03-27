В «Крыльях Советов» подтвердили, что матч с «Зенитом» пройдет со зрителями

Пресс-служба «Крыльев Советов» сообщила, что матч 22-го тура РПЛ с «Зенитом» в Самаре пройдет с присутствием болельщиков.
«Клуб готовится к матчу с «Зенитом» и ждет болельщиков на стадионе. Конечно, мы отказались от обширной развлекательной программы. Сейчас тот момент, когда «Крыльям» необходима поддержка родных трибун. Ждем всех на игре с лидером чемпионата. Вместе мы способны на веe», – сказали в пресс-службе «Крыльев Советов».
- Игра состоится 30 марта и начнется в 14:00 мск.
- Ранее РПЛ объявила, что все матчи 22-го тура начнутся с минуты молчания в память о погибших во время террористического акта в «Крокус сити холле» в Красногорске.
- Решения по возможным ограничениям посещаемости принимают органы исполнительной власти регионов.