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    • В «Крыльях Советов» подтвердили, что матч с «Зенитом» пройдет со зрителями

    В «Крыльях Советов» подтвердили, что матч с «Зенитом» пройдет со зрителями

    Пресс-служба «Крыльев Советов» сообщила, что матч 22-го тура РПЛ с «Зенитом» в Самаре пройдет с присутствием болельщиков.

    «Клуб готовится к матчу с «Зенитом» и ждет болельщиков на стадионе. Конечно, мы отказались от обширной развлекательной программы. Сейчас тот момент, когда «Крыльям» необходима поддержка родных трибун. Ждем всех на игре с лидером чемпионата. Вместе мы способны на веe», – сказали в пресс-службе «Крыльев Советов».

    • Игра состоится 30 марта и начнется в 14:00 мск.
    • Ранее РПЛ объявила, что все матчи 22-го тура начнутся с минуты молчания в память о погибших во время террористического акта в «Крокус сити холле» в Красногорске.
    • Решения по возможным ограничениям посещаемости принимают органы исполнительной власти регионов.

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии (1)
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    ...уефан
    1711548503
    ...удачи Крыльям!...
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