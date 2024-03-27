В «Крыльях Советов» подтвердили, что матч с «Зенитом» пройдет со зрителями

Пресс-служба «Крыльев Советов» сообщила, что матч 22-го тура РПЛ с «Зенитом» в Самаре пройдет с присутствием болельщиков.

«Клуб готовится к матчу с «Зенитом» и ждет болельщиков на стадионе. Конечно, мы отказались от обширной развлекательной программы. Сейчас тот момент, когда «Крыльям» необходима поддержка родных трибун. Ждем всех на игре с лидером чемпионата. Вместе мы способны на веe», – сказали в пресс-службе «Крыльев Советов».