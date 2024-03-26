Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    2 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Бывшая жена Тарасова перевела 2 миллиона пострадавшим в теракте в «Крокусе»

    Бывшая жена Тарасова перевела 2 миллиона пострадавшим в теракте в «Крокусе»

    Ольга Бузова, бывшая жена футболиста Дмитрия Тарасова, отреагировала на теракт в «Крокус Сити Холле». Она перевела 2 миллиона рублей на благотворительные цели.

    «Только что перевела деньги на помощь пострадавшим в этом зверском теракте! Показываю вам для того, чтобы вы видели, что фонд реальный и это не обман», – написала Бузова.

    • Бузова была замужем за Тарасовым в 2012-2016 годах.
    • Теракт в Подмосковье состоялся на прошлой неделе.
    • Погибли более 130 человек, пострадали более 100.

    Скриншот соцсетей Ольги Бузовой

    Новости по теме
    Уткин: «Тарасов ведет себя, как клоун»
    Тарасов остановился на дороге, чтобы помочь бабушке 10
    Тарасов стал отцом в пятый раз 12
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:02
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    VGreen
    1711466264
    Молодец конечно, но зачем то на спортивном сайте....бывшая жена Тарасова)
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+