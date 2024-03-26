Бывшая жена Тарасова перевела 2 миллиона пострадавшим в теракте в «Крокусе»

Ольга Бузова, бывшая жена футболиста Дмитрия Тарасова, отреагировала на теракт в «Крокус Сити Холле». Она перевела 2 миллиона рублей на благотворительные цели.
«Только что перевела деньги на помощь пострадавшим в этом зверском теракте! Показываю вам для того, чтобы вы видели, что фонд реальный и это не обман», – написала Бузова.
- Бузова была замужем за Тарасовым в 2012-2016 годах.
- Теракт в Подмосковье состоялся на прошлой неделе.
- Погибли более 130 человек, пострадали более 100.
Скриншот соцсетей Ольги Бузовой