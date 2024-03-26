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    РФС: «Мы не приняли ни одного решения в пользу «Зенита»

    Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заверил, что его организация не ангажирована с «Зенитом».

    – Вы как раз ушли из «Зенита», а у Александра Дюкова другая ситуация. Он одновременно является президентом РФС и одним из действующих руководителей «Газпрома». Не считаете, что это тоже конфликт интересов? Например, РФС в неоднозначной ситуации выбрал стадион в Питере для матча за Суперкубок между «Зенитом» и «Спартаком». Решение, возможно, правильное, но из-за затянутых сроков и должностей Дюкова получилось скандально.

    – Посмотрите на заявление Леонида Федуна в 2019 году после выборов президента РФС. Владелец «Спартака» сказал, что, зная Александра Валерьевича, он уверен, что для него частная и публичная работа – две абсолютно разные вещи. По стадиону было принято очевидное решение, с которым потом согласились все. Клубы-участники, РФС и РПЛ как организаторы заработали на Суперкубке 162 миллиона рублей против 26 миллионов за год до этого. При этом финал Кубка России игрался дважды подряд в «Лужниках», и есть клубы, которые говорят о заговоре уже в пользу московских команд.

    Мы объясняем, что «Лужники» – это национальный стадион. И это, кстати, идeт от города, который южнее Москвы, а не севернее. Нет ни одного решения, которое РФС принял в пользу «Зенита» или какого-то иного клуба. Для нас перед буквой закона все равны.

    • Митрофанов ранее был генеральным директором «Зенита».
    • Петербуржцы – чемпионы 5 последних сезонов РПЛ.
    • Сейчас команда лидирует в таблице.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии (4)
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    Алексей З
    1711458976
    Это уже было на ленте в Бомбардире. Холтурите !!!
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    ...уефан
    1711460327
    ...и это мы ещё не знаем, кто кому там кум, в этом гадюшнике)...
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