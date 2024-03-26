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    • Стала известна причина срыва трансфера Холанда в «Барселону» в 2022 году

    Стала известна причина срыва трансфера Холанда в «Барселону» в 2022 году

    Нападающий Эрлинг Холанд был согласен на переход в «Барселону» летом 2022 года. Однако сделка сорвалась из-за тяжелого финансового положения каталонского клуба.

    «Блауграна» контактировала с отцом Холанда и Мино Райолой, который тогда был агентом форварда, еще в апреле 2021 года. Они прилетали в Барселону, чтобы познакомиться со спортивным проектом клуба, затем отправились на базы еще нескольких клубов, претендовавших на игрока, включая «Реал», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Ливерпуль».

    Летом 2021 года Холанд решил остаться в дортмундской «Боруссии» еще на сезон, с намерением перейти в «Барселону» по его окончании. В марте 2022 года главный тренер команды Хави летал в Мюнхен, чтобы встретиться с Холандом лично и рассказать о деталях проекта. Сделка не состоялась из-за финансового кризиса в «Барселоне».

    Вместо Холанда клуб подписал Роберта Левандовского за 45+5 миллионов евро.

    Норвежец предпочел летом 2022 года перейти в «Манчестер Сити».

    • Сообщается, что каталонцы намерены подписать Холанда летом 2025 года.
    • В этом сезоне Холанд забил 29 голов и сделал 6 результативных передач в 34 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах.

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    Источник: Mundo Deportivo

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