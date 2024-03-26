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    Захарян рассказал, к чему не мог привыкнуть в Испании

    Полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян сказал, что после переезда в Испанию некоторое время не мог привыкнуть к тому, что в стране все работает согласно расписанию.

    – Самая странная вещь в Испании, к которой ты еще не привык?

    – Для меня непривычно, что все работает по расписанию. Те же рестораны работают с паузами. Даже доставка еды и то – с перерывами. Поначалу было очень непривычно, но сейчас более-менее уже привык к этому.

    • Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из «Динамо» в августе 2023 года.
    • 20-летний полузащитник провел за испанский клуб 31 матч, забил 1 гол, отдал 1 передачу.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии (2)
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    Цугундeр
    1711450401
    Да , барахло Ипания..) То ли дело в Маскве .Позавтракал к открытию алкашки ,проспался , и чётко уверен в собственном будущем , что до 23.00 ты совершенно свободен в своих стремлениях .. Не город , а сказка .)
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    FanatSerj
    1711454791
    Сиеста же )) Прям как из аула переехал )) Хотя конечно да, привыкать всё равно надо, это хорошо когда сиеста у тебя, а не у остальных ))
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