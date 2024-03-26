Захарян рассказал, к чему не мог привыкнуть в Испании

Полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян сказал, что после переезда в Испанию некоторое время не мог привыкнуть к тому, что в стране все работает согласно расписанию.

– Самая странная вещь в Испании, к которой ты еще не привык?

– Для меня непривычно, что все работает по расписанию. Те же рестораны работают с паузами. Даже доставка еды и то – с перерывами. Поначалу было очень непривычно, но сейчас более-менее уже привык к этому.