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    • Стали известны подробности возможного перехода Холанда в «Барселону»

    Стали известны подробности возможного перехода Холанда в «Барселону»

    «Барселона» рассчитывает подписать норвежского нападающего Эрлинга Холанда из «Манчестер Сити» летом 2025 года. В каталонском клубе не считают фантазией разговоры о трансфере норвежца в среднесрочной перспективе.

    В феврале агент Холанда Рафаэла Пимента и ее партнер Максвелл, ранее игравший за «Барселону», встречались со спортивным директором «блауграны» Деку. Они обсуждали различные темы, в том числе и будущее скандинава.

    Одним из факторов, который может повлиять на будущее норвежца, может стать неопределенность вокруг Хосепа Гвардиолы, контракт которого с «Манчестер Сити» рассчитан до лета 2025 года. Кроме того, «Барселона» учитывает и продолжающееся расследование вокруг предполагаемых финансовых нарушений «Ман Сити».

    Также на трансфер может повлиять вероятный переход нападающего Килиана Мбаппе из «ПСЖ» в «Реал». При необходимости выбирать между «Барселоной» и «Мадрид» Холанд учтет тот факт, что в каталонском клубе ему не придется делить внимание медиа с французом. А его переход в «Барселону» дал бы возможность создать противостояние, схожее с борьбой Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

    В следующем сезоне «Барселона» рассчитывает на Роберта Левандовского, который отказался от предложения из Саудовской Аравии на 100 миллионов евро. В клубе полагают, что Витору Роке и Марку Гиу еще потребуется время на развитие, поэтому планируют подписать звезду мирового уровня перед сезоном-2025/26. По мнению руководителей «блауграны», такой трансфер позволил бы еще больше заработать на «Камп Ноу» после реконструкции.

    • Ранее сообщалось, что Жоан Лапорта хочет подписать Холанда ради переизбрания на пост президент «Барселоны» в 2026 году.
    • В этом сезоне Холанд забил 29 голов и сделал 6 результативных передач в 34 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах.

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    Источник: Mundo Deportivo

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    Комментарии (1)
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    sanches85
    1711454113
    Соглашусь, что Холланд в Барселоне - это оч интересно! Действительно, хоть противостояние с Реалом будет мощное, нежели реал скупит всех топ игроков в одну команду и будет гонять в удовольствие.
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