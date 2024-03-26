Стали известны подробности возможного перехода Холанда в «Барселону»

«Барселона» рассчитывает подписать норвежского нападающего Эрлинга Холанда из «Манчестер Сити» летом 2025 года. В каталонском клубе не считают фантазией разговоры о трансфере норвежца в среднесрочной перспективе.

В феврале агент Холанда Рафаэла Пимента и ее партнер Максвелл, ранее игравший за «Барселону», встречались со спортивным директором «блауграны» Деку. Они обсуждали различные темы, в том числе и будущее скандинава.

Одним из факторов, который может повлиять на будущее норвежца, может стать неопределенность вокруг Хосепа Гвардиолы, контракт которого с «Манчестер Сити» рассчитан до лета 2025 года. Кроме того, «Барселона» учитывает и продолжающееся расследование вокруг предполагаемых финансовых нарушений «Ман Сити».

Также на трансфер может повлиять вероятный переход нападающего Килиана Мбаппе из «ПСЖ» в «Реал». При необходимости выбирать между «Барселоной» и «Мадрид» Холанд учтет тот факт, что в каталонском клубе ему не придется делить внимание медиа с французом. А его переход в «Барселону» дал бы возможность создать противостояние, схожее с борьбой Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

В следующем сезоне «Барселона» рассчитывает на Роберта Левандовского, который отказался от предложения из Саудовской Аравии на 100 миллионов евро. В клубе полагают, что Витору Роке и Марку Гиу еще потребуется время на развитие, поэтому планируют подписать звезду мирового уровня перед сезоном-2025/26. По мнению руководителей «блауграны», такой трансфер позволил бы еще больше заработать на «Камп Ноу» после реконструкции.