Червиченко высказался о чемпионской интриге в РПЛ

Бывший президент «Спартака» и «Химок» Андрей Червиченко скептически отнесся к шансам «Краснодара» побороться за чемпионский титул.

«Думаю, чемпионскую интригу теперь можно хоронить. Не думаю, что кто-то может помочь «Краснодару». Мусаев – не чемпионский тренер. Он вряд ли сможет удержать клуб на второй или даже на третьей строчке. Сейчас у всех конкурентов «Краснодара» появилась отличная возможность опередить их. ЦСКА, «Локо» и «Спартак» теперь запросто могут спихнуть «Краснодар». Теперь «Динамо» займет минимум второе место. И даже не факт, что бело-голубые не укусят «Зенит», – сказал Червиченко.