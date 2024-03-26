Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    2 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Червиченко высказался о чемпионской интриге в РПЛ

    Бывший президент «Спартака» и «Химок» Андрей Червиченко скептически отнесся к шансам «Краснодара» побороться за чемпионский титул.

    «Думаю, чемпионскую интригу теперь можно хоронить. Не думаю, что кто-то может помочь «Краснодару». Мусаев – не чемпионский тренер. Он вряд ли сможет удержать клуб на второй или даже на третьей строчке. Сейчас у всех конкурентов «Краснодара» появилась отличная возможность опередить их. ЦСКА, «Локо» и «Спартак» теперь запросто могут спихнуть «Краснодар». Теперь «Динамо» займет минимум второе место. И даже не факт, что бело-голубые не укусят «Зенит», – сказал Червиченко.

    • Мурад Мусаев сменил Владимира Ивича на посту главного тренера «Краснодара» 14 марта.
    • В РПЛ лидирует «Зенит» с 40 очками после 20 игр. У «Краснодара» 39 очков, у «Динамо» – 38. На счету «Локомотива» и ЦСКА по 32 очка, у «Спартака» – 31.

    Новости по теме
    Экс-президент «Спартака» сказал, что нужно делать Абаскалю 9
    Червиченко ответил, пойдет ли «Спартаку» на пользу назначение Черчесова 1
    Червиченко раскритиковал Абаскаля: «Этот рыжий все рушит» 19
    Источник: «Евро-Футбол.Ру»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:43
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    slavutiq70
    1711454034
    Сам себе противоречит говорит чемпионская гонка закончена и в следующем предложение говорит Динамо займёт как минимум 2 место . что подразумевает возможно и первое ...как так господин Червеченко ???
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+