В «Барселоне» удивились цене на билеты для клубной делегации на матч с «ПСЖ»

Руководство «Барселоны» было шокировано ценой на билеты, которые установил «ПСЖ» на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов в Париже между этими командами.

Речь идет о билетах для членов клубной делегации – их клуб может запросить сверх тех, что по протоколу должно получить руководство.

«ПСЖ» запросил за билеты сверх установленной квоты для членов семей и сотрудников испанского клуба по 600 евро. В «Барселоне» сначала даже не поверили этой цене.

Цены на билеты для делегации «Барселоны» так высоки, потому что многие владельцы абонементов придут поддержать «ПСЖ». Соответственно, свободных мест будет мало. Члены семей и сотрудники парижского клуба, владеющие абонементами, смогут прийти на стадион без дополнительных трат.

«Барселона» считает предстоящую игру с «ПСЖ» самой важной в сезоне, поэтому делегация «Барсы» в Париже должна быть сравнительно большой. Каталонцам придется пойти на траты, чтобы сотрудники клуба и близкие к ним люди смогли оказаться на стадионе.