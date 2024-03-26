Лапорта планирует подписать Холанда в «Барселону»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта намерен заполучить для «блауграны» нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда в будущем.

По словам журналиста Давид Бернабеу, Лапорта хочет оформить трансфер норвежца, чтобы добиться переизбрания по пост президента клуба.

Он будет баллотироваться на новый срок в 2026 годую

Также частью предвыборной кампании Лапорты может стать открытие «Камп Ноу» после реконструкции. Отмечается, что для осуществления этих целей в «Барселоне» к 2026 году должна наладиться экономическая и спортивная ситуации.