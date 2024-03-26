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    Лапорта планирует подписать Холанда в «Барселону»

    Президент «Барселоны» Жоан Лапорта намерен заполучить для «блауграны» нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда в будущем.

    По словам журналиста Давид Бернабеу, Лапорта хочет оформить трансфер норвежца, чтобы добиться переизбрания по пост президента клуба.

    Он будет баллотироваться на новый срок в 2026 годую

    Также частью предвыборной кампании Лапорты может стать открытие «Камп Ноу» после реконструкции. Отмечается, что для осуществления этих целей в «Барселоне» к 2026 году должна наладиться экономическая и спортивная ситуации.

    • «Барселона» идет 2-й в Ла Лиге с 64 очками после 29 туров и отставанием 8 очков от «Реала».
    • Холанд в этом сезоне провел за клуб 34 матча, забил 29 голов, отдал 6 передач.

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    Источник: Sport.es

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